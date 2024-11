Final na tela da RECORD NEWS! Veja o que esperar do clássico Corinthians x Palmeiras no Paulistão feminino Primeiro jogo do dérbi acontece nesta sexta (15), a partir das 15h30, com transmissão também no PlayPlus; não perca!

Paulistão Feminino 2024|Do R7 14/11/2024 - 16h14 (Atualizado em 14/11/2024 - 16h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share