Mãe de dois filhos, brasileira troca o país para lutar na guerra da Ucrânia

Fernanda Knies, de 31 anos, deixou o Brasil para se tornar soldado na guerra da Ucrânia . Mãe de dois filhos e longe de casa, a mulher busca garantir um futuro melhor a eles enquanto utiliza as redes sociais para relatar a vida das mulheres no conflito.





Após sofrer violência doméstica e perder estabilidade financeira, Fernanda viu seu antigo sonho de ingressar nas Forças Armadas renascer ao decidir lutar na Ucrânia . No entanto, enfrentou assédio por parte de um superior e pediu transferência para outra brigada.





Outros brasileiros, como Jota, são atraídos pela promessa de bons salários ao se alistar, mas a realidade é diferente. Jota trocou sua vida no Rio de Janeiro por uma promessa de altos ganhos, mas recebeu apenas o salário base militar local.





O treinamento oferecido aos estrangeiros antes do combate dura até dois meses, considerado insuficiente frente à intensidade do conflito. O Itamaraty não possui números exatos de brasileiros no conflito; dados oficiais só surgem diante de baixas ou desaparecimentos.



