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Mãe de dois filhos, brasileira troca o país para lutar na guerra da Ucrânia

Fernanda compartilha nas redes sociais os desafios enfrentados por mulheres em conflito

Record News Investigação|Do R7

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Fernanda Knies, de 31 anos, deixou o Brasil para se tornar soldado na guerra da Ucrânia. Mãe de dois filhos e longe de casa, a mulher busca garantir um futuro melhor a eles enquanto utiliza as redes sociais para relatar a vida das mulheres no conflito. 


Após sofrer violência doméstica e perder estabilidade financeira, Fernanda viu seu antigo sonho de ingressar nas Forças Armadas renascer ao decidir lutar na Ucrânia. No entanto, enfrentou assédio por parte de um superior e pediu transferência para outra brigada. 

Outros brasileiros, como Jota, são atraídos pela promessa de bons salários ao se alistar, mas a realidade é diferente. Jota trocou sua vida no Rio de Janeiro por uma promessa de altos ganhos, mas recebeu apenas o salário base militar local. 

O treinamento oferecido aos estrangeiros antes do combate dura até dois meses, considerado insuficiente frente à intensidade do conflito. O Itamaraty não possui números exatos de brasileiros no conflito; dados oficiais só surgem diante de baixas ou desaparecimentos. 

Com um contrato militar de três anos, Fernanda prioriza sobreviver para rever seus filhos. Ela e outros combatentes enfrentam ataques frequentes na região de Donbas, destacando os riscos contínuos de uma zona devastada pela guerra.

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