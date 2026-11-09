Mãe de dois filhos, brasileira troca o país para lutar na guerra da Ucrânia
Fernanda compartilha nas redes sociais os desafios enfrentados por mulheres em conflito
Fernanda Knies, de 31 anos, deixou o Brasil para se tornar soldado na guerra da Ucrânia. Mãe de dois filhos e longe de casa, a mulher busca garantir um futuro melhor a eles enquanto utiliza as redes sociais para relatar a vida das mulheres no conflito.
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