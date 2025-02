RECORD NEWS realiza cobertura especial das eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal Evento determinará os rumos do Legislativo brasileiro para os próximos períodos; saiba mais Record News|R7 28/01/2025 - 16h34 (Atualizado em 28/01/2025 - 16h34 ) twitter

Renata Loures cobrirá transmissão especial das eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal neste sábado (1º) às 10h Divulgação/RECORD

Neste sábado (1º), a partir das 10h, a RECORD NEWS leva ao ar uma cobertura exclusiva das eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, marcadas como um dos episódios mais estratégicos do ano político no Brasil.

Comandado pela jornalista Renata Loures, o especial contará com transmissão ao vivo, atualizações minutos a minuto e um time de especialistas, incluindo os cientistas políticos Bruno Soller e Wilson Pedroso, do Instituto Real Time Big Data, além de repórteres da equipe RECORD Brasília posicionados nos bastidores do Congresso.

A escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado marca o início de um novo ciclo político, com impactos significativos nas decisões legislativas e econômicas do país até 2027.

Com essa cobertura, a RECORD NEWS reafirma seu compromisso de oferecer ao público uma visão completa de um dos eventos mais relevantes do cenário político nacional.

‌



Sobre as eleições

As votações do Congresso definirão as mesas diretoras da Câmara e do Senado, cargos-chave para a aprovação de projetos do Executivo.

‌



Na Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) surge como forte candidato, respaldado pelo atual presidente, Arthur Lira (PP-AL), e por uma ampla coalizão que vai de centrão a setores progressistas. Seu principal oponente, Henrique Vieira (PSOL-RJ), representa uma ala minoritária da esquerda e deve concentrar votos simbólicos.

No Senado, o nome de consenso é Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que recebeu o aval do atual presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e negociou apoio mútuo.

‌



A eleição, porém, não se resume a números, servindo como um termômetro do alinhamento político entre governo, oposição e grupos de interesse.

A RECORD NEWS transmite a cobertura especial das eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal neste sábado (1º), a partir 10h.