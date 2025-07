Animais de estimação protagonizam momentos hilários no ‘Soltando os Bichos’ Vídeos mostram pets em situações inusitadas e divertidas na RECORD NEWS Soltando os Bichos|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 19h09 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h09 ) twitter

Gatinha se rende à preguiça e diverte ao fazer o mínimo esforço para brincar

No programa Soltando os Bichos da RECORD NEWS, animais de estimação roubaram a cena com momentos hilários e cheios de preguiça. Em um dos vídeos, um gato chamado Mimo relutou em sair da cama, enquanto outro pet, Scott, foi flagrado aprontando pela dona Dinéia. Também teve espaço para surpresas como Lola bebendo água do aquário e Kate despertando cheia de energia para brincar.

A atração televisiva destaca como cães e gatos aproveitam o ambiente doméstico para relaxar ou se divertir em situações inusitadas. Desde felinos que mordiscam biscoitos até cachorros que adoram um banho de mangueira, as gravações revelam as peculiaridades desses bichinhos.

O programa incentiva a participação do público, convidando tutores a enviarem vídeos dos seus próprios pets para futuras edições. As orientações são para que o material seja gravado na horizontal com duração mínima de um minuto.

Assista ao vídeo - Gatinha se rende à preguiça e diverte ao fazer o mínimo esforço para brincar

