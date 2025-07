Dueto inusitado entre criança e cachorro surpreende público Cachorro acompanha flauta de criança em programa da RECORD NEWS Soltando os Bichos|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dueto especial! Cachorro surpreende ao 'cantar' enquanto criança toca flauta; assista

No programa Soltando os Bichos exibido pela RECORD NEWS, uma interação musical única chamou a atenção dos telespectadores. Matheus, uma criança talentosa, tocou flauta enquanto seu cachorro, Mingau, acompanhava com vocalizações precisas, formando um dueto surpreendente.

Mingau esperou pacientemente pela introdução musical de Matheus antes de se juntar à melodia, demonstrando uma habilidade impressionante para acompanhar o ritmo. Este momento especial foi um dos destaques do programa.

O Soltando os Bichos continua incentivando a participação dos espectadores. Quem desejar compartilhar momentos especiais com seus animais pode enviar vídeos para o WhatsApp da equipe do programa. As gravações devem ser feitas na horizontal e ter pelo menos um minuto de duração para serem exibidas na RECORD NEWS.

Assista ao vídeo - Dueto especial! Cachorro surpreende ao ‘cantar’ enquanto criança toca flauta; assista

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!