Trenzinho da alegria aumenta expectativas para ‘RECORD nos Bairros’ no Confisco, em BH

O repórter Gabriel Rodrigues embarcou em uma aventura pelo trenzinho da alegria no bairro Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O local vai receber o evento ‘RECORD nos Bairros’ no dia 19 de julho e nossa equipe foi conferir as expectativas dos moradores para receber o elenco da RECORD Minas por lá. A iniciativa promete apresentações musicais, emissão de documentos gratuitos, corte de cabelo, sorteio de prêmios e muito mais.



