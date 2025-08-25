Gato Nino surpreende ao usar vaso sanitário como humano
Felino é flagrado por tutores utilizando banheiro de forma inusitada
Nino, um gato doméstico, foi surpreendido por seus tutores enquanto usava o banheiro da casa para suas necessidades, imitando o comportamento humano. O felino não apenas utiliza o vaso sanitário, mas também desce dele após terminar.
O comportamento peculiar de Nino levanta a questão sobre a possibilidade de outros animais de estimação aprenderem essa habilidade. Seus tutores registraram o momento em vídeo, que chamou atenção pela singularidade.
A cena inusitada desperta curiosidade sobre como ensinar boas maneiras a outros gatos e se isso seria possível.
Assista ao vídeo - Educado! Gato surpreende ao usar vaso sanitário
Nino foi flagrado usando o banheiro de casa igual a um humano
