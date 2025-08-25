Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Gato Nino surpreende ao usar vaso sanitário como humano

Felino é flagrado por tutores utilizando banheiro de forma inusitada

Soltando os Bichos|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Nino, um gato doméstico, foi flagrado usando o vaso sanitário como um humano.
  • O felino não só utiliza o vaso, como também desce dele após usar.
  • O vídeo registrado pelos tutores gerou curiosidade sobre a habilidade de outros animais de aprenderem isso.
  • A cena levanta questões sobre como ensinar boas maneiras a outros gatos.

 

Educado! Gato surpreende ao usar vaso sanitário
Educado! Gato surpreende ao usar vaso sanitário

Nino, um gato doméstico, foi surpreendido por seus tutores enquanto usava o banheiro da casa para suas necessidades, imitando o comportamento humano. O felino não apenas utiliza o vaso sanitário, mas também desce dele após terminar.

O comportamento peculiar de Nino levanta a questão sobre a possibilidade de outros animais de estimação aprenderem essa habilidade. Seus tutores registraram o momento em vídeo, que chamou atenção pela singularidade.

A cena inusitada desperta curiosidade sobre como ensinar boas maneiras a outros gatos e se isso seria possível.

Assista ao vídeo - Educado! Gato surpreende ao usar vaso sanitário

Veja também


Nino foi flagrado usando o banheiro de casa igual a um humano

Soltando os Bichos playlist

1/6

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.