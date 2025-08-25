Gato Nino surpreende ao usar vaso sanitário como humano Felino é flagrado por tutores utilizando banheiro de forma inusitada Soltando os Bichos|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h58 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Nino, um gato doméstico, foi flagrado usando o vaso sanitário como um humano.

O felino não só utiliza o vaso, como também desce dele após usar.

O vídeo registrado pelos tutores gerou curiosidade sobre a habilidade de outros animais de aprenderem isso.

A cena levanta questões sobre como ensinar boas maneiras a outros gatos.

Educado! Gato surpreende ao usar vaso sanitário

Nino, um gato doméstico, foi surpreendido por seus tutores enquanto usava o banheiro da casa para suas necessidades, imitando o comportamento humano. O felino não apenas utiliza o vaso sanitário, mas também desce dele após terminar.

O comportamento peculiar de Nino levanta a questão sobre a possibilidade de outros animais de estimação aprenderem essa habilidade. Seus tutores registraram o momento em vídeo, que chamou atenção pela singularidade.

A cena inusitada desperta curiosidade sobre como ensinar boas maneiras a outros gatos e se isso seria possível.

Nino foi flagrado usando o banheiro de casa igual a um humano

