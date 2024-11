Fofinhos e travessos: programa Soltando os Bichos registra momentos únicos dos pets; veja na íntegra

Enquanto a tutora estava fora de casa, o cachorro Róger destruiu uma almofada e bagunçou toda a casa. Outro pet mordeu todo o cartão da cuidadora. Apesar do alvoroço, os animais trazem alegria e momentos únicos para as casas das famílias. A edição do Soltando os Bichos deste domingo (13) flagrou o carisma dos pets desde as interações amorosas até as mais brincalhonas. Se você também tem um registro único do seu bichinho, mande um vídeo, na horizontal de pelo menos 1 minuto no WhatsApp da equipe do programa (11) 3300-5555.