Isso que é cauda: gato quebra a web com seu rabo gigante e entra no livro dos recordes

O Guinness Book concedeu a um simpático gato da raça maine coon o título de “cauda mais longa do mundo”. Sr. Pugsley Addams, que vive em Minnesota, nos Estados Unidos, virou febre nas redes sociais por seu rabo com tamanho além do comum dos outros felinos, com 47 cm de comprimento. Amanda Cameron, tutora do gatinho de 2 anos, percebeu a diferença da cauda do animal na primeira visita ao veterinário e ficou surpresa com a repercussão que o assunto tomou na internet.