'Investimento em saúde não é um gasto, é um retorno’, diz chefe governamental da Roche Farma Brasil

Segundo estudo divulgado por uma farmacêutica suíça que atua no Brasil, as famílias brasileiras que ganham até R$ 1.200 por mês, um pouco menos que um salário mínimo, utilizam cerca de 82% dos recursos aplicados no SUS (Sistema Único de Saúde). Em entrevista ao News das 19h , nesta sexta-feira (6), o chefe de relações governamentais da Roche Farma Brasil, Leonardo Bia, falou sobre as consequências para economia do país . “A saúde, como necessidade básica de todos, tem todo um ciclo virtuoso. Então, o dinheiro investido em saúde, vai gerar um ciclo virtuoso, em que a gente consegue detectar no estudo um crescimento no PIB. O investimento em saúde não é um gasto, é um retorno”, disse Leonardo.