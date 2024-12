'Surpreendeu analistas', diz economista sobre alta no PIB do Brasil

Em entrevista ao Conexão Record News nesta quarta-feira (4), o economista Ricardo Buso comentou a alta de 0,9% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro no terceiro trimestre de 2024. O número superou expectativas de analistas, e tem o consumo das famílias e o avanço dos setores de serviços e indústria como principais contribuintes.



"É um número excelente, empatado com China, que há tempos era o motor da economia mundial, e com Israel, que está em conflito armado, o que é triste, mas para economia está em paz. [...] O problema é são as ameaças de inflação, que é algo histórico, a preocupação é como manter esse ritmo", completou.