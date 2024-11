Mesária é agredida com soco no olho por eleitora, em Aracaju

Em Aracaju , uma mesária e uma eleitora se envolveram em uma briga no local de votação , neste domingo (27). Conforme o repórter Marcos Couto, da RECORD NEWS, a briga teve início após a eleitora registrar seu voto. Na saída, ela discutiu com a mesária, agredindo-a com um soco na altura do olho que chegou a quebrar os óculos da vítima. A polícia foi acionada e tanto a agressora quanto a vítima foram encaminhadas à sede da Polícia Federal de Sergipe. De acordo com informações preliminares, a discussão não teria motivação política .