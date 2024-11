Cidadãos de 51 municípios voltam às urnas neste domingo no segundo turno das eleições No primeiro turno, eleitores de 5.569 municípios foram às urnas para eleger prefeitos e vereadores Eleições 2024|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 27/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/10/2024 - 02h00 ) twitter

Eleições 2024: prepare-se para votar no 2º turno

Neste domingo (27), eleitores de 51 municípios brasileiros participarão do segundo turno das eleições para prefeito. Entre essas cidades, 15 são capitais. O segundo turno acontece apenas em locais com mais de 200 mil eleitores e reúne os dois candidatos mais votados no primeiro turno.

As capitais que terão segundo turno são: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO) e São Paulo (SP).

Para vencer, o candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos, excluindo os votos brancos e nulos.

Saiba quais cidades terão segundo turno:

Anápolis (GO) Aparecida De Goiânia (GO) Aracaju (SE) Barueri (SP) Belém (PA) Belo Horizonte (MG) Camaçari (BA) Campina Grande (PB) Campo Grande (MS) Canoas (RS) Caucaia (CE) Caxias do Sul (RS) Cuiabá (MT) Curitiba (PR) Diadema (SP) Fortaleza (CE) Franca (SP) Goiânia (GO) Guarujá (SP) Guarulhos (SP) Imperatriz (MA) João Pessoa (PB) Jundiaí (SP) Limeira (SP) Londrina (PR) Manaus (AM) Mauá (SP) Natal (RN) Niterói (RJ) Olinda (PE) Palmas (TO) Paulista (PE) Pelotas (RS) Petrópolis (RJ) Piracicaba (SP) Ponta Grossa (PR) Porto Alegre (RS) Porto Velho (RO) Ribeirão Preto (SP) Santa Maria (RS) Santarém (PA) Santos (SP) São Bernardo do Campo (SP) São José do Rio Preto (SP) São José dos Campos (SP) São Paulo (SP) Serra (ES) Sumaré (SP) Taboão da Serra (SP) Taubaté (SP) Uberaba (MG)