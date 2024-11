Vídeo: veja reação das famílias de Marielle e Anderson após condenação de Lessa e Queiroz

O julgamento do caso Marielle Franco , iniciado na quarta-feira (30) e concluído nesta quinta (31), declarou Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz culpados pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, ocorridos em 14 de março de 2018. A sentença foi proferida pela juíza Lucia Glioche, que condenou Ronnie Lessa a 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão, além de multa. Já Élcio de Queiroz foi condenado a 59 anos, 8 meses e 10 dias de prisão.



Durante a leitura da sentença, familiares e pessoas próximas a Marielle se emocionaram. Entre eles, estavam Anielle Franco , irmã de Marielle e ministra da Igualdade Racial do Brasil, o pai e a mãe da vereadora, Antônio Francisco da Silva Neto e Marinete Silva, e sua filha, Luyara Santos. A viúva de Anderson Gomes, Ágatha Arnaus, também participou do momento.