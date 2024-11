Julgamento do caso de Marielle Franco 'ficará na memória de todos', afirma advogada

Em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (31), Beatriz Alaia Colin, advogada criminalista e especialista em direito penal econômico pela Fundação Getúlio Vargas, afirmou ter convicção de que a “justiça será feita” no caso de Marielle Franco , cuja fase de julgamento está em seu segundo dia consecutivo — a vereadora e o motorista Anderson Gomes foram assassinados em março de 2018 .



Beatriz destacou que casos de grande repercussão midiática “sempre ficam marcados” e que este, em particular, “permanecerá na memória de todos”, pois envolve princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, em um acontecimento "muito triste" para a história brasileira.



Os policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz são acusados de assassinar Marielle e Anderson e podem pegar até 84 anos de prisão, denunciados por duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e receptação do carro usado no crime. A expectativa é que o julgamento seja concluído no fim da tarde de hoje.