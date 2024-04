Visita a banheiros se torna atração turística em Tóquio, no Japão O projeto, organizado por uma ONG, surgiu com a ideia de reformar os espaços públicos

Um tour pelos banheiros tornou-se uma atração turística em Tóquio, no Japão. As pessoas pagam quase ¥ 5.000 (cerca de R$ 165, conforme a cotação atual) para visitar nove banheiros públicos construídos no distrito de Shibuya. Algumas dessas atrações foram projetadas por renomados arquitetos do país, sendo consideradas formatos inusitados. O projeto, organizado por uma ONG, surgiu com a ideia de reformar os espaços públicos, os quais acabaram se tornando atrações turísticas.