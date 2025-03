Wagner Moura é apontado como favorito a Melhor Ator no Emmy 2025 Record News|Do canal Record News no YouTube 07/03/2025 - 10h30 (Atualizado em 08/03/2025 - 01h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Brasil pode levar mais um prêmio internacional, pelo menos é o que o site site norte-americano Gold Derby - especializado em premiações - aposta. O brasileiro Wagner Moura aparece na lista divulgada como favorito na categoria de Melhor Ator em Filme ou Série Limitada para TV no Emmy 2025, com a série “Ladrões de Drogas”, que estreia no Apple TV+ no dia 14 de março.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews