Circo, cinema e teatro: veja agenda cultural para novembro em São Paulo e Rio

O Festival de Circo de São Paulo é gratuito e fica até o dia 17 de novembro no Mundo do Circo, no Parque da Juventude, na zona norte. A 19ª edição do Festival de Cinema Italiano traz uma programação livre e gratuita até o dia 8 de dezembro, com exibições em cartaz nos cinemas Reag Belas Artes e Centro Cultural Banco do Brasil. O musical da Broadway Peter Pan chega ao Teatro Liberdade e vai até 30 de novembro, com ingressos entre R$ 25 e R$ 300. No Rio de Janeiro , o Teatro Clara Nunes apresenta a comédia Duas Irmãs e um Casamento, até 24 de novembro, com ingressos variando entre R$ 19,50 e R$ 150.