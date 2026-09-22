2ª Mostra Literária de Salto reúne escritores, leitores e atrações culturais em outubro
Evento gratuito será realizado de 9 a 11 de outubro, com programação na Biblioteca Municipal e no Museu de Salto
Salto recebe, entre os dias 9 e 11 de outubro, a 2ª Mostra Literária de Salto. O evento terá programação gratuita na Biblioteca Municipal de Salto e no Museu de Salto, com atividades voltadas a diferentes públicos e a participação de escritores, leitores, artistas e instituições culturais.
A mostra é idealizada e coordenada pela escritora Thaís Carolina, que tem três livros publicados e é formada em Rádio e Televisão. A iniciativa busca ampliar o acesso à literatura e aproximar o público de diferentes manifestações artísticas e culturais.
A primeira edição teve como objetivo identificar escritores e iniciativas literárias de Salto e da região. Nesta segunda edição, os autores e projetos encontrados passam a integrar a programação e terão contato direto com o público.
“A primeira mostra foi para verificar se a cena literária de Salto e região existia. Agora, encontramos escritores e queremos mostrar para a região que estamos aqui”, afirma Thaís Carolina, idealizadora e coordenadora do evento.
A programação contará com mesas literárias, clubes de leitura, oficinas, debates, slam, concurso de cosplay, lançamentos de livros, sessões de autógrafos, atividades infantis e apresentações culturais.
Entre os destaques está a troca de livros promovida pelo Senac durante todo o sábado, na Biblioteca Municipal. A atividade permitirá que os participantes troquem exemplares gratuitamente.
A abertura terá participação do grupo Faces Ocultas. Também estão previstas uma sessão de autógrafos com Lu Muller, o lançamento de duas antologias e uma premiação de concurso, além de uma mesa sobre literatura LGBT e o encontro “Mulheres que Leem o Mundo”.
No Museu de Salto, uma das atrações será a experiência “Uma Noite no Museu”. O encerramento da programação terá apresentação de escola de samba.
Lançamentos de livros
A programação também terá lançamentos de livros ao longo dos três dias. Na sexta-feira, será lançado um livro de Ana Osta.
No domingo, às 9h, será apresentado “João e Maria”, de Mary Ellen. Às 10h, será a vez do lançamento de “O Vovô Esquece”, de Michel Leite.
Todas as atividades da Mostra Literária de Salto são gratuitas.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO (BIBLIOTECA MUNICIPAL)
16h00 Senac Clube de Leitura
18h30 Abertura oficial com apresentação do grupo Faces Ocultas
19h30 Mesa literária com autores convidados
21h30 Sessão de autógrafos com Lu Muller e lançamento do livro de Ana Osta
22h00 Encerramento do primeiro dia
SÁBADO, 10 DE OUTUBRO (BIBLIOTECA MUNICIPAL & MUSEU)
Dia todo Troca de Livros do Senac (Atração contínua durante todo o dia na Biblioteca Municipal)
09h00 Lançamento de antologia e premiação do concurso literário
10h00 Debate: Clube do Livro de Salto
11h00 Comidas com Eliel
13h00 Mesa sobre literatura LGBT
14h00 Encontro “Mulheres que Leem o Mundo”
15h00 Oficina de Slam
17h00 Concurso Cosplay
20h00 Mesa de roteiro
21h00 Encerramento das atividades na Biblioteca Municipal
Noite Uma Noite no Museu (Atividade especial realizada no Museu de Salto)
DOMINGO, 11 DE OUTUBRO (BIBLIOTECA MUNICIPAL)
09h00 Oficina de Encadernação & Lançamento do livro “João e Maria”, de Mary Ellen
10h00 Autobiografia com Rodrigo / Conselho da Juventude & Lançamento do livro “O Vovô Esquece”, de
Michel Leite
13h00 Oficina de Arte
14h00 Apresentação da Escola Otilia e Grupo de Leitura
15h00 Apresentação cultural: Desesperados das 18h15
19h00 Encerramento festivo com Escola de Samba
SERVIÇO
Evento: 2ª Mostra Literária de Salto
Data: 9, 10 e 11 de outubro
Locais: Biblioteca Municipal de Salto e Museu de Salto
Atração Contínua: Troca de livros do Senac durante todo o sábado
Entrada: Gratuita (Aberta a toda a comunidade)