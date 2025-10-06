25ª FAICC Rodeio Show de Cerqueira César anuncia programação completa com entrada franca
Evento começa nesta quinta-feira, no Parque de Exposições “Isidoro Achille Costa”, com show de Alexandre Pires
A Comissão Organizadora da 25ª FAICC Rodeio Show, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Cerqueira César, anunciou oficialmente a programação completa do evento, que será realizado de 9 a 12 de outubro no Parque de Exposições “Isidoro Achille Costa”.
Em sua 25ª edição, a festa mantém a tradição e promete uma experiência completa de lazer e entretenimento para o público, com o diferencial de ter entrada franca em todos os dias.
Destaques da Programação Musical
Quinta-feira, 09/10: A abertura da festa será embalada pelo show do cantor Alexandre Pires.
Sexta-feira, 10/10 (Aniversário do Município): O palco recebe a aclamada dupla Rio Negro & Solimões.
Sábado, 11/10: O sertanejo universitário domina a noite com a apresentação de Guilherme & Benuto, seguida pela animação de Jiraya Uai.
Domingo, 12/10 (Dia da Criança): Para fechar a FAICC, a programação especial começa às 16h com o show infantil “Sonhos e Magia”, em celebração ao Dia da Criança.
Além dos shows, o evento contará com competições de rodeio, praça de alimentação e parque de diversões. A 25ª FAICC Rodeio Show tem o apoio do Governo de Cerqueira César, por meio dos Poderes Executivo e Legislativo.
Serviço:
Evento: 25ª FAICC Rodeio Show
Data: 09 a 12 de Outubro
Local: Parque de Exposições “Isidoro Achille Costa” - Cerqueira César
Entrada: Franca