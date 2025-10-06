25ª FAICC Rodeio Show de Cerqueira César anuncia programação completa com entrada franca Evento começa nesta quinta-feira, no Parque de Exposições “Isidoro Achille Costa”, com show de Alexandre Pires

A Comissão Organizadora da 25ª FAICC Rodeio Show, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Cerqueira César, anunciou oficialmente a programação completa do evento, que será realizado de 9 a 12 de outubro no Parque de Exposições “Isidoro Achille Costa”.

Em sua 25ª edição, a festa mantém a tradição e promete uma experiência completa de lazer e entretenimento para o público, com o diferencial de ter entrada franca em todos os dias.

Destaques da Programação Musical

Quinta-feira, 09/10: A abertura da festa será embalada pelo show do cantor Alexandre Pires.

Sexta-feira, 10/10 (Aniversário do Município): O palco recebe a aclamada dupla Rio Negro & Solimões.

Sábado, 11/10: O sertanejo universitário domina a noite com a apresentação de Guilherme & Benuto, seguida pela animação de Jiraya Uai.

Domingo, 12/10 (Dia da Criança): Para fechar a FAICC, a programação especial começa às 16h com o show infantil “Sonhos e Magia”, em celebração ao Dia da Criança.

Além dos shows, o evento contará com competições de rodeio, praça de alimentação e parque de diversões. A 25ª FAICC Rodeio Show tem o apoio do Governo de Cerqueira César, por meio dos Poderes Executivo e Legislativo.

Serviço:

Evento: 25ª FAICC Rodeio Show

Data: 09 a 12 de Outubro

Local: Parque de Exposições “Isidoro Achille Costa” - Cerqueira César

Entrada: Franca