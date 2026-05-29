Estão abertas as inscrições para sorteio de 56 casas populares do Conjunto Habitacional PIRATININGA-E1 Os candidatos têm até o dia 10 de junho, às 17h, para se cadastrar no site da CDHU

Foto: Prefeitura de Piratininga/Divulgação

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) de Piratininga abre inscrições para o sorteio de 56 casas populares do Conjunto Habitacional Piratininga-E1. As inscrições começam no dia 1º de junho e seguem até o dia 10, às 17h. O cadastro deverá ser feito exclusivamente pela internet, no site da CDHU: www.cdhu.sp.gov.br.

No momento da inscrição, os candidatos deverão ter em mãos documentos pessoais, CEP da residência, informações sobre a renda familiar, além de e-mail e número de celular válidos.

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Para auxiliar quem tem dificuldades de acesso à internet, a Prefeitura de Piratininga realizará mutirões de apoio às inscrições. Os atendimentos acontecerão no Centro Cultural - rua Plínio de Godói, 62, nos dias 1º e 2, das 9h às 16h, e no dia 8 de junho, das 18h às 21h.

Foto: Prefeitura de Piratininga/Divulgação

Requisitos

Para participar do sorteio, o candidato precisa ter mais de 18 anos ou ser emancipado, morar em Piratininga há pelo menos cinco anos ou trabalhar no município pelo mesmo período. Também é necessário ter renda familiar entre um e dez salários mínimos, não possuir imóvel em seu nome e não ter sido beneficiado anteriormente por programa habitacional.

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Cada família poderá realizar apenas uma inscrição. Após o sorteio, o candidato deverá comprovar todas as informações apresentadas no cadastro. Caso haja informações falsas, a inscrição poderá ser cancelada, mesmo após o sorteio.

O processo contará com sorteios separados por faixa de renda dentro da demanda geral. Também haverá cotas específicas para idosos, pessoas com deficiência, pessoas que moram sozinhas e policiais.