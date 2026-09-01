32ª Festa do Tropeiro de Tarumã reúne rodeio e shows de 3 a 6 de setembro Evento terá quatro dias de programação com atrações como Rionegro & Solimões e Victor & Leo

Tarumã, no interior de São Paulo, recebe entre os dias 3 e 6 de setembro a 32ª edição da Festa do Tropeiro. O evento terá quatro noites de programação, com rodeio, shows sertanejos e atrações culturais.

A festa é uma das principais celebrações do município e busca valorizar a tradição tropeira, presente na história de Tarumã e da região.

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A programação musical começa na quinta-feira (3), com João Nelore & Texano. Na sexta-feira (4), a atração principal será a dupla Kaique & Felipe. Já no sábado (5), o palco recebe Rionegro & Solimões. A programação termina no domingo (6), com o show da dupla Victor & Leo.

Além das atrações principais, a festa terá outras apresentações musicais durante as noites de evento. Na sexta-feira, no sábado e no domingo, a programação também contará com a Boate Camarote, com DJs.

De acordo com a organização, toda a estrutura do evento será coberta.