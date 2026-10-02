4º Prêmio Melhores do Ano da ACSO será realizado em outubro, em Sorocaba Evento reúne 20 empresas finalistas em sete categorias e terá atrações musicais e programação gastronômica

O 4º Prêmio Melhores do Ano da Associação Comercial de Sorocaba (ACSO) será realizado no dia 24 de outubro, às 20h, no Floresta Convenções e Eventos, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A cerimônia reunirá empresários, empreendedores e convidados para a entrega dos prêmios em sete categorias.

Ao todo, 20 empresas estão entre as finalistas. A programação também terá atrações musicais e participação de convidados ligados à música e ao entretenimento.

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Entre as atrações confirmadas está Hugo Rafael, vocalista do Grupo Sambô. O evento também contará com Hamilton Pianista, músico, maestro, arranjador e produtor musical de Sorocaba.

A mestre de cerimônia será Priscilia Queiroz, mentora de alta performance, palestrante, empresária e escritora.

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Além da cerimônia de premiação, os participantes terão acesso a um buffet preparado pela Vó Landa, com comidas e bebidas durante o evento e serviço de bartender.

Segundo a organização, a proposta é reconhecer empresas que tiveram destaque em suas áreas de atuação e contribuíram para a movimentação da economia local.

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Os últimos convites estão disponíveis pelo WhatsApp. Para informações e aquisição, os interessados podem acessar o canal de atendimento da organização: https://wa.me/5515981467651?text=Vim+pela+Record+e+quero+garantir+meu+convite+para+o+Melhores+do+Ano