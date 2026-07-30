Agudos amplia frota de infraestrutura com entrega de duas novas máquinas Retroescavadeira e pá carregadeira serão utilizadas em serviços de zeladoria, manutenção e obras no município

Foto: Prefeitura de Agudos/Divulgação

A Prefeitura de Agudos reforçou a frota de máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos e Mobilidade com a entrega de uma retroescavadeira e uma pá carregadeira. O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Lima durante a programação da 21ª Festa do Peão, em meio às comemorações pelos 128 anos de emancipação político-administrativa do município.

As máquinas foram adquiridas com recursos próprios da Prefeitura e por meio de financiamento do programa Desenvolve SP, do Governo do Estado de São Paulo. Segundo a administração municipal, os equipamentos serão utilizados em serviços de infraestrutura urbana, manutenção e limpeza de áreas públicas, além de apoiar obras executadas em diferentes regiões da cidade.

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De acordo com a Prefeitura, a aquisição integra o plano de modernização da frota municipal e busca ampliar a capacidade de atendimento das equipes, garantindo mais agilidade na execução dos serviços e melhores condições de trabalho aos servidores responsáveis pela manutenção da cidade.

Durante a entrega, o prefeito Rafael Lima destacou que o investimento faz parte do planejamento da administração para fortalecer a infraestrutura do município e ampliar a eficiência dos serviços públicos.

“Celebrar os 128 anos de Agudos entregando novos investimentos é motivo de muito orgulho. É fruto de uma gestão responsável e comprometida com a população. Elas vão ampliar nossa capacidade de atendimento e de zeladoria, dar mais agilidade aos serviços de infraestrutura e contribuir diretamente para a qualidade de vida dos agudenses. Seguimos trabalhando para construir uma cidade cada vez mais preparada para o futuro”, afirmou o prefeito.