Agudos Solidário chega à 3ª edição com serviços gratuitos e ações para a população Evento será realizado neste sábado (15), no bairro São Vicente, com atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, assistência social, cidadania, meio ambiente e bem-estar

A Prefeitura de Agudos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, promove neste sábado (15), das 9h às 12h, a terceira edição do Agudos Solidário – Um Novo Tempo. A iniciativa reúne serviços públicos, atendimentos gratuitos, orientações e atividades voltadas à população.

O evento será realizado ao lado do Posto de Saúde João Damasio Machado, no bairro São Vicente. Durante a manhã, moradores poderão acessar, em um único espaço, serviços e informações de diferentes áreas, como saúde, assistência social, desenvolvimento, meio ambiente, educação, cultura, segurança e cidadania.

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Entre os serviços oferecidos estão exames rápidos, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, coleta de Papanicolau, distribuição de preservativos e orientações na área da saúde. Também haverá atendimento e informações do CRAS e CREAS, orientações jurídicas e serviços relacionados ao Poupatempo, Emprega Agudos, Sebrae, Receita Federal e IPTU.

O Fundo Social de Solidariedade participará da ação com o Mercado Solidário, que fará a entrega de oito itens e kits de higiene para famílias cadastradas. O público também terá acesso a serviços voltados ao cuidado e à autoestima, como corte de cabelo e esmaltação.

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A programação inclui ainda doação de mudas, ações de educação ambiental, informações sobre o serviço de cata-treco e orientações sobre poda e roçagem. As crianças também terão atividades recreativas. O Corpo de Bombeiros e o Canil Municipal estarão entre os participantes.

Na área da saúde, a parceria com a FACOP oferecerá avaliações e orientações odontológicas. Entre os serviços e informações disponíveis estão odontopediatria, prótese dentária, extração, tratamento de canal, aparelhos ortodônticos e implantes.

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A programação também terá ações voltadas às mulheres, com orientações sobre direitos, prevenção à violência e políticas públicas, reforçando as iniciativas de proteção e valorização feminina.

Segundo a Prefeitura, a participação de diferentes secretarias, conselhos e entidades parceiras tem como objetivo aproximar os serviços públicos da população e facilitar o acesso a atendimentos, informações e oportunidades.