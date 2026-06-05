Arraial na Brasital e Baile Noite Estrelada agitam fim de semana em São Roque Programação gratuita reúne shows, quadrilhas, atrações infantis e baile temático junino na Brasital

Foto: Prefeitura de São Roque/Divulgação

São Roque terá um fim de semana marcado por música, tradição e lazer com a realização do Arraial na Brasital e de uma edição especial do Baile Noite Estrelada. Os eventos acontecem nos dias 6 e 7 de junho, no Centro Educacional, Cultural e Turístico Brasital, com entrada gratuita.

Tradicionalmente realizado no Recanto da Cascata, o arraial municipal passa a acontecer na Brasital, que receberá moradores e visitantes com uma programação voltada para toda a família.

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No sábado (6), as atividades serão realizadas das 13h às 22h. Já no domingo (7), a festa acontece das 13h às 17h. Além das apresentações musicais e culturais, o público poderá aproveitar brinquedos infláveis, touro mecânico, personagens infantis, apresentações de quadrilha, praça de alimentação, Feira Permanente e um espaço instagramável para fotos.

Programação

Sábado (6)

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13h – Thalles Violeiro

14h – Quadrilha do Grupo Mix de Ginástica – “Fogaréu”

14h, 15h e 17h – Personagens Mickey, Minnie e Pateta

14h05 – Juliano Buzzy

15h – Kaique Dias e Forró de D3

17h – Quadrilha Associação Viva Luz – “Dança da Saia”

17h05 – Forró das Comadres

19h30 – Personagens Mickey, Minnie e Pateta

Domingo (7)

13h, 14h30, 15h30 e 16h – Personagens Mickey, Minnie e Pateta

15h30 – Quadrilha do Grupo Mix de Ginástica – “Fogaréu”

15h35 – Forró dos Gêmeos

Baile Noite Estrelada terá edição junina

Foto: Prefeitura de São Roque/Divulgação

Outro destaque da programação será o Baile Noite Estrelada, que acontece no sábado (6), a partir das 18h, também na Brasital.

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Com temática junina, o evento contará com decoração especial e show da banda Forró de Aruá, que promete animar o público com um repertório repleto de clássicos do gênero.

A participação é gratuita e não exige inscrição prévia. Basta comparecer ao local para aproveitar uma noite de dança e confraternização.

Com duas grandes atrações acontecendo no mesmo espaço, a Brasital se consolida como um dos principais pontos de encontro da cidade neste fim de semana, reunindo cultura, gastronomia, música e entretenimento para todas as idades.