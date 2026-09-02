Associação de Avaré amplia projeção da Rédeas brasileira no cenário internacional Retomada das competições, aumento das premiações, construção de nova arena e realização de eventos internacionais marcam trajetória recente da modalidade

Foto: Divulgação

A Associação Nacional do Cavalo de Rédeas (ANCR), sediada em Avaré, na região de Bauru, ampliou nos últimos anos a presença da modalidade no cenário nacional e internacional. Entre os avanços estão a retomada das competições após a pandemia, o aumento das premiações, a realização de eventos internacionais e investimentos em infraestrutura.

Em 2021, ainda durante os impactos da pandemia, o Campeonato Nacional e o Potro do Futuro reuniram 350 cavalos e mais de 800 inscrições. A premiação total ultrapassou R$ 600 mil, entre dinheiro e outros prêmios. No ano seguinte, Avaré recebeu a primeira edição da World Youth Reining Cup, competição internacional realizada em parceria com entidades ligadas à modalidade. O evento reuniu jovens atletas de diferentes países e colocou o Brasil em destaque no calendário internacional da Rédeas.

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Em 2023, o Potro do Futuro ultrapassou R$ 1 milhão em premiações. No mesmo ano, um temporal destruiu parte das estruturas utilizadas para as competições no Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel, em Avaré. Mesmo diante dos prejuízos, a associação manteve a realização de competições e iniciou um processo de reconstrução da infraestrutura. Em junho de 2025, foi inaugurada a Arena Integral Mix, construída para receber provas da modalidade.

A presença internacional também continuou crescendo. Em 2026, Avaré voltou a receber a World Youth Reining Cup, com representantes de 16 países. Para os próximos anos, a cidade também deve sediar o The Run For A Million Brazil. O evento está previsto para 2027 e 2029 e deve ampliar a integração da Rédeas brasileira com o circuito internacional. Com mais competidores, criadores, treinadores, patrocinadores e provas em diferentes regiões do país, a modalidade segue em expansão e Avaré se consolida como um dos principais centros da Rédeas no Brasil.