Avaré terá novo bairro planejado com 605 terrenos na primeira etapa Residencial São Francisco tem lançamento previsto para 20 de outubro e será implantado na região da Avenida Santos Dumont, próximo ao Jardim Di Fiori

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A cidade de Avaré, no interior de São Paulo, terá um novo bairro planejado com 605 terrenos residenciais, comerciais e de uso misto. O Residencial São Francisco é um projeto da urbanizadora Brasil Terrenos em parceria com a Família Bannwart, com lançamento da primeira etapa previsto para 20 de outubro de 2026.

O empreendimento será implantado na extensão da Avenida Santos Dumont, na divisa com o bairro Jardim Di Fiori, em uma região que passa por expansão urbana. O projeto foi planejado ao longo de mais de 13 anos, segundo os responsáveis.

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Projeto prevê terrenos residenciais e comerciais

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A primeira etapa do loteamento terá 507 terrenos residenciais, com áreas a partir de 200 metros quadrados, e 98 terrenos comerciais ou de uso misto, com áreas a partir de 250 metros quadrados.

Entre as intervenções previstas está uma avenida principal com 30 metros de largura e canteiro central de seis metros. A via deverá dar continuidade à Avenida Santos Dumont, que está em expansão em direção à área do empreendimento.

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O projeto também prevê infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica, meio-fio, redes de abastecimento de água e esgoto, sistema de drenagem pluvial, rede elétrica e iluminação pública em LED.

Localização e acesso

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O Residencial São Francisco ficará próximo ao bairro Brabância, que concentra estabelecimentos comerciais e serviços. Entre os pontos de referência da região estão o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), a ETEC Professor Fausto Mazzola, a Igreja Nossa Senhora de Fátima e o Supermercado Saladão.

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O acesso ao loteamento será feito pela Avenida Santos Dumont e pela Rodovia João Mellão (SP-255). De acordo com as informações divulgadas pelos responsáveis pelo projeto, também está prevista a construção futura de uma ponte sobre a rodovia para ampliar a integração com outras regiões da cidade.

A área do empreendimento contará ainda com espaços verdes e vista para a Represa de Jurumirim, um dos principais atrativos turísticos de Avaré.

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Lançamento será em outubro

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O lançamento da primeira etapa está previsto para 20 de outubro de 2026. Segundo a empresa, o local já conta com plantão de vendas para interessados em conhecer o projeto e as condições de aquisição dos terrenos.

O empreendimento é desenvolvido pela Brasil Terrenos em parceria com a Família Bannwart. A urbanizadora informa que atua há mais de 22 anos no setor de desenvolvimento urbano e participa de projetos em diferentes regiões do país.