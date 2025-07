Feira do Doce de Tatuí: conheça as delícias que estarão disponíveis na festa Evento começa nesta quarta-feira (9) Balanço Geral Interior|Do R7 07/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 10h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 11ª edição da tradicional Feira do Doce de Tatuí começa já nesta quarta-feira, dia 8 de julho e vai até o dia 13, na Praça da Matriz.

Consolidada como um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Interior Paulista, a Feira tem como propósito valorizar os produtores locais, preservar a cultura dos doces artesanais e fomentar a economia criativa do município.

Nesta edição, o público poderá se deliciar com uma ampla variedade de produtos feitos com carinho e tradição pelos doceiros tatuianos. Serão dezenas de opções que vão desde o tradicional doces ABC (abóbora, batata-doce e cidra), compotas, bolos, pudins e chocolates, até receitas exclusivas e inusitadas que prometem surpreender os visitantes. Confira, abaixo, todo o cardápio segmentado.

BEBIDAS

‌



– Refrigerante Rossi Vieira: tubaína; refrigerantes nos sabores abacaxi, soda, uva, guaraná, guaraná e açaí, laranja, maçã, cola e citrus; e água.

DOCES TRADICIONAIS

‌



– Rancho Maricota: bala de coco tradicional e em diversos sabores; bala de coco no palito; pasta de amendoim zero açúcar; cookie vegano; minisuspiro; pão de mel; e pirulito personalizado.

– Cantinho Doce: pamonha; curau; bolo de milho; brigadeiro de milho; suco de milho; cocada em fitas; e cocada ralada.

‌



– Doce Cidade: ABC; bombocado; queijadinha; quindim; cocada picada; doce de leite de corte; bombom milho; bombom banana; bala baiana manga; compotas; e geleias.

– Doces Caseiros Tatuí: ABC; bombocado; queijadinha; quindim; pudim; cocada assada; paçoquinha; pé de moça; paçocão; cocadas; cristalizados; e brigadeiro.

– Receitas do Sítio: ABC; cocada; compotas; geleias; doce de leite; ambrosia; arroz doce; licor; doce de leite zero lactose; ambrosia zero lactose; arroz doce zero lactose; e água.

– Doces Celina: fios de ovos; balas de coco; quindim; suspiro mini; e bolos.

– Doces Caseiros Estrela D’alva: ABC misto; cocadas pingadas; bombocado; queijadinha; brigadeiro; casado; beijo; suspiro; balas; pudim; quindim; fio de ovos; cristalizados; geleias; e compotas.

– Doces Caseiros Pingo Doce: ABC; cocadas mistas; bombocado; quindim; queijadinha; brigadeiro; pastel de Belém; abóbora e figo cristalizados; pingo de leite; pé de moça; pé de moleque; e pé de menina.

DOCES DE FESTAS E SOBREMESAS

– Açaí Town: açaí; açaí zero; e bolo.

– Ottina’s Doceria: palha italiana tradicional e de diversos sabores; palha italiana cremosa diversos sabores; italianinho com chocolate preto e branco; palha italiana de ninho com recheio de Nutella; bombom de palha italiana; torta de palha italiana; pudim de leite no copo americano; tiramissú; alfajor; e licores finos de diversos sabores.

– Milani Pink: copo Dubai; barra Dubai; coxinha Dubai; entremet francês; copo Franuí (vencedor da Feira do Doce 2024); copos da felicidade; tortas; espeto de morango; bolo no pote; cones trufados; fondue de pistache; fondue de chocolate; fatia de bolo; bolo gelado; entre outros.

– Paula Juju Confeitaria Artística: maçã do amor; bala baiana; morango do amor; pirulito personalizado; maçã Mickey; Mickey donuts; e espetinho de morango.

– All Cookies: cookies simples; cookies recheados; cookies clássicos; e cookies monster.

– Sabores Ivone: maçã do amor; maçã com chocolate; espeto de morango; pão de mel; pirulito de chocolate; bombom no pote; trufas; fondue; paleta; e pops chocolate.

– Biscolim: biscoitos sem glúten ao leite, meio amargo e branco; crostata sem glúten; colher de mel; mel puro; favo de mel; pote de favo de mel; e sachê de mel.

– Dani Diniz Confeitaria: mil folhas; éclair; macarons; trufas gourmet; choux cream; tartelets; e pastel de Belém.

– Comidinhas Costa: cestinha recheada; copo da felicidade; carolinas; surpresas de amendoim, de brigadeiro e de uva; pudim; banoffee; pavê; torta holandesa; e palito de mini donuts.

– Bendito Gelado: bolo gelado de coco com leite condensado cozido; bolo gelado de coco com creme de baunilha; bolo gelado de brigadeiro; bolo gelado de prestígio; e bolo gelado Romeu e Julieta.

– Pat Biscoiteria: packs de amanteigados; biscoitos decorados; biscoito aquarela; biscoito recheado; e bombons com biscoito.

– Cores e Sabores: cookies.

– Padaria e Confeitaria Pinheiro Silva: copo brownie; surpresa de uva; pão de mel; pão de mel no pote; tortas de vitrine; bolos de pote; e bolos caseirinhos.

– Pedacinho do Céu Confeitaria & Café: pizza brownie; torta cookie; pudim no copo; N’troll; brownie recheado; brigadeiros; croissant doce; cestinha gourmet; chocolate quente; wafer recheado; e barra crocante.

– Padaria Doce Café Sete: sonho; pudim; bomba; tortinhas; carolina; quindim; pão de queijo com gotas de chocolate; e café.

– Disalle Doces: bolo no pote; bolo no pote zero açúcar, zero lactose e zero glúten; bolo no palito; brigadeiros gourmet; brigadeiros zero açúcar, zero lactose e zero glúten.

CHURROS, CANOLLI E PASTÉIS DOCES

– Marielo: canolli sabores; fondue de pastelzitos; pastelzitos Nutella; e pastelzitos Ninho.

– Magnífico’s Foods: bubble waffle; mini churros; morango no espeto; uva no espeto; suco; café; chocolate quente; fondue vegano; chocolate quente; donuts no espeto; petit gâteau; e churrete.

– Real Churros Gourmet: churros tradicional; churros gourmet; churros espanhol; churros fondue; churros especial; e água.

SORVETES E GELATOS

– Sorvete Tailandês: sorvete tailandês; e água.

– Van Icy Geladão Gourmet: geladão gourmet diversos sabores.

– Ópera Mix: brownie; gelato no copinho; casquinha artesanal; picolé de gelato; brownie pizza com cobertura; e cobertura adicional.

– Nonna Caffè e Gelato: gelato italiano; gelato sem lactose, zero açúcar e vegano; waffle belga; tartelette; brownie; brownie vegano e sem glúten; café; cappuccino; chocolate quente; affogato; e bolo gelado.

BOLOS E TORTAS

– Ateliê da Val: bolo no pote; tortas em fatia; doces enrolados; copos da felicidade; cone; cookies; donuts; e sonho.

– Doce Amora Confeitaria: bolo gelado; bolo bombom; pão de mel; coxinha de morango; massa folhada; palha italiana; bolo por peso; bolo; pudim sem açúcar; e coxinha de Ninho sem lactose;

– Merceli Bolos e Doces: bolos; beliscão; cone trufado; trufa; pão de mel; pão de mel especial; bolo no pote; e copo da felicidade.

– Yan Bolos e Doces: bolos no pote; cones; maçã do amor; pirulito de chocolate; docinhos enrolados; pão de mel; pudim; espeto de morango; e bolos.

– Atelier Anna Botelho: donuts de vários sabores; coxinha de morango; bombom de morango; cake donuts; bolo gelado; bolo no pote de diversos sabores; copo da felicidade com vários sabores; quindim zero lactose; e tortas de diversos sabores.

CHOCOLATES

– Delicieur Doces Temáticos: torta escocesa do Pica-Pau; Wonka Bar; Gold Bar do Tio Patinhas; brigadeiro de cerveja do Simpsons; cookies da série Friends tradicional e vegano; bolo gordo da série ICarly; pão de mel; e trufas e brigadeiros de personagens novos e zero açúcar.

– Chocolateria da Na: bolo de morango com suspiro; cookie de Nutella; bombom de Oreo com Nutella; pão de mel; copo da felicidade; mini-bolo de cenoura; bombom de morango; torta Ferrero; torta bombom de morango; e fatia de bolo de diversos sabores.

– Docicado: brigadeiros; bisnagas de brigadeiros com personagens; espeto de morango; barra de chocolate recheada; pirulito do Chaves de chocolate, de morango e de uva; e beijinho do amor.

– Ana Banana Cone Trufado: cones trufados; trufas; bombons; barras recheadas; pirulito de chocolate; barra Dubai; e fondue Dubai.

– Chocolucia: brigadeiro de pão de queijo; brigadeiro de bacon; cone trufado; bombom de morango; espetinho de morango; coxinha de morango; pirulito de chocolate; doces finos; e trufas.

– ShowCos Pri: cones gourmet; barra recheada; trufas; pão de mel; bolo no pote; copo da felicidade; TPM; doce zero açúcar, sem glúten e vegano; espeto de morango e de uva; e doces com o tema Autismo.

– Cacau Rosa: pão de mel; cones; barras; tortas; bombom no pote; coxinha de morango; espeto de morango; lascas de chocolate; pirulito de chocolate; e alfajor.

DOCES FINOS E BRIGADEIROS GOURMET

– Elaine Fonseca Confeitaria: bem-casado; bem-casado gourmet; bolo gelado; brigadeiro de pistache; uva; camafeu; brigadeiro Ovomaltine; tartelette; e doces tradicionais.

– Sansan Macarons: macarons.

– Raissa Confeitaria Artesanal: brigadeiro gourmet; coxinha de morango; espeto de morango; e pirulito de chocolate.

– Paula Ananda Brigadeiros Gourmet: brigadeiro; barra de chocolate; torta; pudim; coxinha de morango; espeto de morango; bolo no pote; cone; trufa; brownie; e bombom de morango.

– Enrolado & Granulado: brigadeiro gourmet; doces finos; bolos no pote; waffers; cookies; brownies; macarons; pão de mel; bem-casado; doces de pistache; calda crocante; e kit crocante.

– Clara & Cia: bombons; balas de coco; potes de bolo gelado; bolo gelado embrulhado; brigadeiro; uvas; pão de mel; camafeu; pirulitos de chocolate; e pudim.

Saiba mais

Realizada através de uma parceria da Associação dos Produtores de Doces de Tatuí (Aprodoce) com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, a 11ª Feira do Doce de Tatuí conta com apoio institucional da Secretaria de Turismo e Viagens do Governo do Estado de São Paulo e do Visite São Paulo Convention Bureau, por meio do Programa SP Pra Todos e da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR). O evento ainda tem como apoiadores oficiais as empresas: Pacaembu Construtora, COOP – Cooperativa de Consumo, Marquespan e Trifor Urbanismo; e como apoiadores culturais McDonald’s, Sítio do Carroção, Ibis Hotel, Mottanet, Tatuí Turismo e O Boticário.