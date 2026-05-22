Carros antigos serão as atrações de eventos gratuitos no Parque Dream Car em São Roque Os encontros ocorrem no estacionamento do maior parque automotivo temático do Brasil, no dia 24 de maio

Eventos de carros antigos no Parque Dream Car| Crédito: Adair Santos/4WD Comunicação

Tradicional ponto de encontro dos apaixonados por carros, motos e automobilismo, o Parque Dream Car de São Roque estima reunir mais de 1.000 carros antigos em quatro eventos simultâneos que ocorrem das 9 às 18 horas deste domingo (24). Todas as exposições serão realizadas no estacionamento e terão visitação gratuita. Além disso, no sábado e no domingo o público poderá conferir diversos shows de drift gratuitos no kartódromo. Primeiro e maior parque automotivo temático do Brasil, o Dream Car está localizado a apenas 60 km da capital paulista, oferecendo atrações para toda a família, como shopping (23 lojas e restaurantes) e museu (185 carros raros).

Uma das atrações do domingo será o Encontro Mensal de Carros Antigos do Dream Car. Não há taxa de inscrição e os expositores ainda ganham desconto para visitar o acervo do Dream Car Museum. Podem participar veículos de todas as marcas e modelos que tenham sido fabricados há mais de 30 anos. Também das 9 às 18 horas, ocorrerão mais três eventos simultâneos: as exposições do Ferrugem Car Clube, do Koolkombi e do Fuskamigos & Antigos de Jundiaí. Os visitantes ainda podem aproveitar o dia para andar no kart ou nas supermáquinas da Volta dos Sonhos: Ferrari, Porsche, Camaro e o 100% elétrico Tesla Cybertruck. Já os pequenos podem se divertir nos brinquedos do parque infantil temático.

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F1 Experience entre as novidades de 2026

Em constante renovação, o Dream Car não para de surpreender os visitantes com novidades. O espaço F1 Experience conta com 10 tributos de carros que marcaram época em um espaço imersivo que recria, com luzes e som, o ambiente de uma corrida de verdade. Outra grande atração inaugurada em 2026 é a exposição permanente “O Mundo dos Microcarros - pequenos no tamanho, gigantes na história”, com 21 exemplares. Já o espaço Cinecar foi ampliado e agora conta com 14 carros de cinema expostos em um ambiente especialmente decorado. As atrações do Parque Dream Car podem ser adquiridas pelo site ou também em agências de viagens de todo o Brasil. Informações adicionais pelo WhatsApp (11) 3090-9147 e pelo Instagram.

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Próximos eventos no Parque Dream Car:

24/5 (domingo): das 9 às 18 horas, ocorrerão 4 eventos simultâneos: o Encontro Mensal de Carros Antigos do Dream Car e as exposições dos clubes Ferrugem Car Clube, Koolkombi e Fuskamigos & Antigos de Jundiaí

31/5 (domingo): das 9 às 18 horas, será realizado o encontro do Clube Somos Quadrados, reunindo modelos como Gol, Voyage, Parati e Saveiro