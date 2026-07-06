Festival de Inverno de São Roque confirma Zélia Duncan e Vanessa da Mata em programação gratuita Evento acontece entre os dias 9 e 12 de julho

Foto: Prefeitura de São Roque / Divulgação

O Festival de Inverno de São Roque esta chegando para encantar toda a região. Após o anúncio da participação da cantora Wanessa Da Mata, o evento traz sua grade completa de apresentações e confirma mais um nome inconico da musica: a cantora Zélia Dunkan.

Entre os dias 9 e 12 de julho, a Brasital recebe um dos eventos culturais mais aguardados do calendário municipal. Durante quatro dias, o público poderá prestigiar apresentações de artistas locais, regionais e grandes nomes da música brasileira, em uma programação repleta de cultura, lazer e entretenimento.

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Assim como nas edições anteriores, o festival contará com dois palcos. O palco externo receberá apresentações gratuitas e abertas ao público, enquanto o palco interno será instalado no Salão Darcy Penteado. Neste ano, o evento também traz uma novidade: a praça de alimentação e o acesso ao palco interno estarão concentrados na entrada principal da Brasital, proporcionando mais espaço, conforto e valorizando a arquitetura e os jardins do Centro Cultural.

Os grandes destaques desta edição serão os shows de Vanessa da Mata, na sexta-feira, dia 10 de julho, às 21h30, e de Zélia Duncan, no sábado, dia 11 de julho, também às 21h30. As apresentações acontecerão no palco interno e terão acesso mediante pulseira.

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Confira a programação completa.

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Quinta-feira (09/07) – apresentações no palco externo

13h – Luana Saggiori – Exposição: Inventário do Sensível: Estar Vivo (espaço de exposição)

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13h30 – Gui Santos – Banda de Um Homem Só

15h30 – Forró das Minas

17h30 – Edu Berigo convida Concê e Gustavo Mirion

19h30 – Tobago e Shoks – Júnior Tobago ao Vivo

21h30 – Isabela Moraes convida Mariana Aydar – Festa do Interior

23h – Gui Santos – Banda de Um Homem Só

Sexta-feira (10/07)

13h30 – Madu Grandino – Sem Medo Acústico

15h30 – Giu Meneguini – Especial MPB Vozes Femininas

17h30 – AMADOS – Selma Fernandes, Dani Conti, Rhaissa Bittar e João Índio

19h30 – Lu Bolina – Raiou

21h30 – Vanessa da Mata – Todas Elas (palco interno – entrada mediante pulseira)

23h – Madu Grandino – Sem Medo Acústico

Sábado (11/07)

13h30 – Guto Collina – Minha Mistura

15h30 – Filó Machado Quarteto

17h30 – Trio De La Mancha

18h – Transmissão do jogo da Seleção Brasileira

19h30 – Graça Cunha – Canta Brasilidades

21h30 – Zélia Duncan – Bailão ZD (palco interno – entrada mediante pulseira)

23h – Guto Collina – Minha Mistura

Domingo (12/07) – apresentações no palco externo

13h30 – Lia Cordoni e Jairo – Influências

15h30 – Lipe Viana e Beth Viana – Samba Rock

17h30 – The Real Little Band

Com uma programação diversificada e gratuita, o Festival de Inverno promete transformar a Brasital em um grande palco da cultura, reunindo música, gastronomia e entretenimento para toda a família.