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Festival Sertanejo em Santa Cruz do Rio Pardo

Evento em Santa Cruz do Rio Pardo reuniu mais de oito mil pessoas

Balanço Geral Interior|Do R7

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Evento em Santa Cruz do Rio Pardo reuniu mais de oito mil pessoas

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