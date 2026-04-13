Festival Sertanejo em Santa Cruz do Rio Pardo Evento em Santa Cruz do Rio Pardo reuniu mais de oito mil pessoas

Balanço Geral Interior|Do R7 13/04/2026 - 12h13 (Atualizado em 13/04/2026 - 12h13 ) X (Twitter)

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