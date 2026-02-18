Marília faz avaliação do socorro às vítimas de acidente com ônibus na BR-153 Sete pessoas morreram; 23 vítimas seguem internadas, 12 delas estão em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva)

A Prefeitura de Marília realizou na tarde desta quarta-feira (18 de fevereiro) uma avaliação detalhada do socorro às vítimas do acidente com ônibus na rodovia Transbrasiliana (BR-153), ocorrido na madrugada de segunda-feira (16), que provocou a morte de sete pessoas, sendo seis no local e uma no hospital.

O ônibus, que saiu do Maranhão (MA) e iria para Santa Catarina (SC), levava trabalhadores para exercer atividades na colheita de maçã, e capotou no trecho entre Marília e Ocauçu, altura do km 260.

Até a tarde desta quarta (18), ainda permaneciam internadas 23 pessoas nas unidades hospitalares da Santa Casa, Hospital da Unimar e HC (Hospital das Clínicas), sendo 12 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), oito em enfermaria e três em observação.

A avaliação feita pela Prefeitura ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação, reunindo autoridades municipais de Marília e estaduais de São Paulo e Maranhão.

Divulgação

Estiveram presentes o prefeito Vinicius Camarinha; a primeira-dama Tássia Camarinha; o vice-prefeito Rogério Alexandre da Graça (Rogerinho); o presidente da Câmara, vereador Danilo da Saúde; os secretários municipais Dra. Paloma Libanio (Saúde), Rodrigo Ramos (Tecnologia e Inovação), Hélide Parrera (Assistência Social e Cidadania), Pedro Galhardo (Procurador Geral do Município), Hugo Claro (Assessor Especial de Governo), Bruno Gaudêncio (Assuntos Estratégicos) e Rafael Takamitsu (Chefe de Gabinete); além do delegado Seccional de Polícia, Dr. Wilson Frazão; entre outras autoridades.

Do Maranhão, participaram as supervisoras da Proteção Especial da Sedes (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social), Thalyne Falcão e Fernanda Porto; o médico Dr. Carlos Antônio Coimbra Sousa, da SES (Secretaria de Estado da Saúde); e o comandante da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, Cel. Célio Roberto Pinto de Araújo.

Divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo foi representada pelo Cel. Rinaldo de Araújo Monteiro, chefe da Casa Militar. Da PRF (Polícia Rodoviária Federal) participaram o superintendente Almeida Júnior; o chefe da delegacia da PRF em Marília, Bruno Bernardo; e Willian Gonçalves Buim, chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF em Marília.

“A gente lamenta profundamente essa tragédia e nos solidarizamos com os familiares de todas as vítimas. Assim que soubemos do acidente, colocamos todos os serviços da Prefeitura em ação para que pudéssemos prestar o socorro às vítimas e também acolher os feridos em nossos hospitais. Colocamos a Casa Cidadã e o Cacam à disposição para receber aqueles que tiveram alta hospitalar. Agradeço também ao governador Tarcísio de Freitas, que nos deu todo respaldo necessário e colocou o governo à disposição para nos ajudar. Só temos que agradecer a todos que colaboraram nesse atendimento e suporte às vítimas e familiares. Marília continuará dando total apoio até que a situação seja concluída. E um agradecimento especial à população de nossa cidade pelas doações de sangue, de alimentos, de roupas e agasalhos às vítimas”, disse o prefeito Vinicius Camarinha.

O chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, coronel Rinaldo de Araújo Monteiro, afirmou que o governador Tarcísio se solidarizou com as vítimas, seus familiares e parabenizou o atendimento de excelência prestado em Marília.

“O governador lamentou profundamente esse acidente, solidarizando-se com as vítimas e as famílias. Ele destacou o atendimento de excelência realizado em Marília por todos os envolvidos nesse triste episódio, colocando também o governo de São Paulo à disposição dos irmãos maranhenses. E queremos agilizar todo esse processo para a volta das pessoas aos seus lares. Parabenizo o prefeito Vinicius por todo suporte oferecido às vítimas desse acidente”, disse o coronel Rinaldo.

O comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão e coordenador da Defesa Civil daquele Estado, coronel Célio Roberto Pinto de Araújo, agradeceu ao prefeito Vinicius e à cidade de Marília por todo respaldo dado no acidente.

“Trago aqui o abraço do governador Carlos Brandão a todos os paulistas e principalmente à cidade de Marília, na pessoa do prefeito Vinicius Camarinha, que demonstrou todo empenho no socorro e acolhimento das vítimas desse lamentável acidente. Agradeço também a todos os policiais e bombeiros pelo suporte nessa operação. Foi uma comoção grande em nosso Estado e essa solidariedade de São Paulo e de Marília nos deixou muito gratos. Agradeço também à Polícia Rodoviária Federal, que foi a primeira a chegar e depois por acionar a todos para que fosse feito o resgaste e o atendimento às vítimas. Agora iremos procurar dar agilidade para que todos os maranhenses possam voltar as suas casas o mais breve possível.”

CONVÊNIO ASSINADO

Durante o encontro desta quarta (18), foi assinado convênio entre o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Defesa Civil, com a Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, no valor total de R$ 235 mil, sendo R$ 185 mil do governo estadual e R$ 45 mil como contrapartida da Prefeitura, com objetivo de custear o transporte dos maranhenses que permanecem em Marília.

Além dos 23 pacientes que permanecem internados, há outras 14 pessoas que já receberam alta hospitalar e estão aptos a retornarem ao Maranhão. Com a assinatura do convênio, eles deverão voltar aos seus lares maranhenses já nos próximos dias.