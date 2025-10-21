Orquestra Rock e Dado Villa-Lobos tocam os grandes sucessos da Legião Urbana em show beneficente em Sorocaba 100% da renda será revertida para a Fundec (Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba)

Está chegando a hora. Na próxima sexta-feira, dia 24, será realizado o super show da “Orquestra Rock convida Dado Villa-Lobos e André Frateschi”, em uma grande homenagem à Legião Urbana.

O evento acontece no Clube de Campo Sorocaba, com abertura da casa às 20h, e início do show às 22h. Uma noite para relembrar os maiores hits da Legião, com arranjos inéditos da orquestra.

‌



A apresentação contará com intérprete de libras e área para PCDs. Menores de 18 anos entram somente acompanhados de responsáveis. Toda renda será destinada para a Fundec (Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba). Ingressos no site www.ingressosdobem.com.br.

A iniciativa do evento é da produtora Articular de projetos culturais, por meio do Programa de Ação Cultural – ProAc/ICMS, do Governo do Estado de São Paulo; e do Selo Arte do Bem, projeto sociocultural que procura popularizar a música instrumental e, ao mesmo tempo, ajudar instituições sólidas que atuam no terceiro setor. O show conta com patrocínio do Confiança Supermercados.

‌



A Fundec (Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba) foi criada em 1992, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, com o objetivo de administrar a Orquestra Sinfônica da cidade e promover a cultura local. É uma entidade sem fins lucrativos. Atualmente, a fundação administra diversos grupos musicais e projetos culturais como bandas, orquestras, corais e grupos de câmara.

Orquestra Rock

‌



Há mais de uma década na estrada, a Orquestra Rock é formada por 36 músicos de formação clássica e regidos pelo irreverente maestro búlgaro Martin Lazarov. Mas essa história começou em 2013, em Campinas, interior do Estado de São Paulo, como parte do projeto Arte do Bem. Uma iniciativa que nasceu com o objetivo de democratizar o acesso à música instrumental de qualidade e ampliar o alcance da cultura por meio de apresentações impactantes e ações sociais.

Serviço

‌



Orquestra Rock convida Dado Villas-Lobos e André Frateschi

Local: Clube de Campo Sorocaba - Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 1761, Alto da Boa Vista, Sorocaba

Data: 24/10 – sexta-feira

Horário: Abertura da casa: 20h. Previsão do show: 22h

Ingressos: a partir de R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)+ taxas. Espaço Galera do Bem (em frente ao palco), com welcome drink por R$ 120,00 + taxas. Para comprar acesse www.ingressosdobem.com.br.