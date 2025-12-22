Prefeitura de São Roque inaugura Espaço Motoboy Local foi pensado especialmente para oferecer apoio, conforto e dignidade aos profissionais que atuam diariamente no município

A Prefeitura de São Roque inaugurou na manhã deste sábado, 20 de dezembro, o novo Espaço Motoboy. Investimento inédito na história da cidade, o novo local foi pensado especialmente para oferecer apoio, conforto e dignidade aos profissionais que atuam diariamente no município.

Espaço foi inaugurado neste sábado

“Respeito é quando a cidade cuida de quem faz ela funcionar todos os dias e por isso estamos tão felizes com a entrega deste novo espaço, que trará mais conforto para os nossos guerreiros. Parabéns aos nossos motoboys, que têm nossa gratidão e respeito pelo trabalho incrível que prestam a São Roque”, afirmou o Prefeito Guto Issa.

‌



O espaço, foi criado para atender às necessidades dos motoboys ao longo do dia, oferecendo um ambiente adequado para descanso, alimentação e higiene, contribuindo diretamente para a qualidade de vida e a segurança desses trabalhadores.

Espaço foi inaugurado neste sábado

Totalmente coberto, o local conta com banheiro, bancos, ponto para recarga de celulares e uma copa equipada com micro-ondas e frigobar.

‌



“Agradeço ao prefeito Guto e à Prefeitura por este presente de Natal aos motoboys. Muitos prometeram um espaço como este no passado, e agora vemos este lugar tão bonito sendo entregue. Estamos muito felizes”, disse motoboy Bruno Henrique durante a inauguração, onde compareceu na companhia de outros colegas de profissão.

A entrega do Espaço Motoboy reforça o compromisso com a valorização dos trabalhadores, contribuindo para a criação de políticas públicas que reconhecem a importância desses profissionais para o funcionamento da cidade.