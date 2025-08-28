Yara Clube promove no próximo dia 31 de agosto mais uma edição do Triathlon High Performance É um dos eventos esportivos mais aguardados do calendário regional Balanço Geral Interior|Do R7 28/08/2025 - 16h16 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h16 ) twitter

O Yara Clube promove no próximo domingo, dia 31 de agosto, mais uma edição do Triathlon High Performance, um dos eventos esportivos mais aguardados do calendário regional. A competição reúne atletas de diversas cidades em um circuito desafiador que mescla natação, ciclismo e corrida — com provas nas categorias Sprint e Super Sprint, tanto individual quanto em trio.

O evento será realizado nas dependências do próprio clube, com largada a partir das 6h45, e promete oferecer aos participantes uma estrutura completa e segura, além de um ambiente de incentivo à superação pessoal.

Desafio para Todos os perfis

Com distâncias acessíveis e ao mesmo tempo exigentes, o evento é voltado tanto para iniciantes quanto para triatletas mais experientes. A categoria Super Sprint contará com 350m de natação (em piscina), 12km de ciclismo e 3km de corrida. Já o Sprint Triathlon terá 750m de natação, 24km de ciclismo e 5km de corrida.

As provas serão realizadas em percursos internos e externos ao clube, com acompanhamento técnico, suporte médico e supervisão da Federação Paulista de Triathlon.

Atletas Inscritos e Entrega de Kits

Atletas de diferentes faixas etárias e cidades do estado de São Paulo confirmaram presença. A retirada dos kits será realizada no Salão de Festas do Yara Clube, nos seguintes horários:

• Atletas de Marília: sábado (30/08), das 10h às 12h e das 15h às 19h

• Atletas de outras cidades: domingo (31/08), das 5h30 às 6h15, próximo à lanchonete do clube

Para a retirada, é necessário apresentar documento com foto e doar 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social do município.

Premiação e Reconhecimento

Todos os atletas que concluírem a prova receberão medalha finisher. Os cinco primeiros colocados nas categorias gerais, por faixa etária e por trios (masculino, feminino e misto) receberão troféus. Mais do que competir, o evento valoriza a jornada, o esforço e a dedicação de cada participante.