Bauru recebe simpósio gratuito sobre avanços no tratamento do câncer neste sábado Evento reúne nove especialistas para discutir novas terapias, prevenção de complicações e cuidados multidisciplinares com pacientes oncológicos

Profissionais da saúde terão a oportunidade de participar de um encontro científico sobre os avanços e os desafios no tratamento do câncer neste sábado (14), em Bauru, no interior de São Paulo. O 3º Simpósio Multidisciplinar de Oncologia será realizado das 8h30 às 12h40, na sede do NAIC – Instituto do Câncer. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas.

A programação reúne nove especialistas de diferentes áreas da saúde e aborda temas relacionados a vários tipos de câncer, entre eles pulmão, mama, rins e bexiga. Também serão discutidos avanços no tratamento do mieloma múltiplo e da leucemia linfocítica crônica.

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Outro assunto previsto é a anemia hemolítica autoimune, condição que provoca a destruição dos glóbulos vermelhos. A saúde bucal e a prática de atividade física durante o tratamento oncológico também estão entre os temas das palestras.

Um dos debates será dedicado aos implantes hormonais. A proposta é analisar as evidências científicas disponíveis sobre o assunto e discutir os limites entre as informações respaldadas pela ciência e o apelo comercial.

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Além das palestras individuais, a programação terá conversas conduzidas por mais de um especialista. A proposta é discutir como diferentes profissionais podem contribuir para o acompanhamento do paciente, desde o diagnóstico até as etapas do tratamento e da recuperação.

Esta é a terceira edição do simpósio. Nas duas anteriores, o encontro reuniu cerca de 70 participantes. Para este ano, a expectativa da organização é receber aproximadamente 80 profissionais.

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As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. O evento é voltado a profissionais de todas as áreas da saúde.

Serviço

3º Simpósio Multidisciplinar de Oncologia

Data: sábado, 14 de novembro de 2026

Horário: das 8h30 às 12h40

Local: NAIC – Instituto do Câncer, em Bauru (SP)

Público: profissionais de todas as áreas da saúde

Inscrição: gratuita, com vagas limitadas

Inscrições: https://forms.gle/7EFL1zA3LYx6iP989

Programação