Bauru terá formação para jovens com foco em empreendedorismo e criação de projetos Programa começa em 31 de outubro e terá 15 encontros presenciais para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio

Estudantes de Bauru, no interior de São Paulo, poderão participar a partir de 31 de outubro de uma formação voltada ao empreendedorismo e à criação de projetos de negócio. O programa terá 15 encontros presenciaenciais e é destinado a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

Durante as atividades, os participantes serão divididos em equipes e terão contato com etapas do desenvolvimento de um negócio, como pesquisa de mercado, definição de público, elaboração de modelos de negócio, análise de custos e formação de preços.

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A programação também prevê orientação de professores, especialistas e empresários, além de uma visita técnica a uma empresa. A proposta é aproximar os estudantes da rotina e dos desafios envolvidos na tomada de decisões no ambiente empresarial.

Ao final da formação, os grupos deverão apresentar os projetos desenvolvidos para uma banca formada por empresários e especialistas. A apresentação seguirá um formato semelhante ao do programa “Shark Tank”, com os estudantes defendendo suas propostas e respondendo a perguntas sobre estratégia e viabilidade.

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As atividades serão realizadas aos sábados, das 14h às 16h, com carga horária total de 30 horas. A formação é paga e as inscrições podem ser feitas até 26 de outubro.

Mais informações, valores e inscrições: WhatsApp (14) 99882-4336 ou pelo site: https://lideraskills.com/business_experience/