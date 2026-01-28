Bauru vai receber palestra que já passou por 50 cidades no Brasil e no mundo
Evento vai ser no dia 10 de fevereiro e as inscrições são gratuitas e limitadas
Júnior Smarzaro, que tem os prêmios de Maior Vendedor Bahia, Norte e Nordeste e Espírito Santo, e Fernando Zanata em Escalabilidade, vão trazer a Bauru uma palestra com o tema: como se tornar um vendedor de alta performance e escalar seu negócio em 2026.
O evento vai acontecer no dia 10 de fevereiro e promete fazer do ano de 2026 um ano incrível e com resultados.
A palestra é direcionada para quem é empresário/epreendedor; gestou ou líder, vendedor, e para quem quer ter resultados. As inscrições são gratuitas.
INFORMAÇÕES:
10/02
18h30 às 21h
Alameda Hall
A Inscrição é GRATUITA, mas são POUQUÍSSIMAS vagas!
