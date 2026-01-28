Bauru vai receber palestra que já passou por 50 cidades no Brasil e no mundo Evento vai ser no dia 10 de fevereiro e as inscrições são gratuitas e limitadas

Júnior Smarzaro, que tem os prêmios de Maior Vendedor Bahia, Norte e Nordeste e Espírito Santo, e Fernando Zanata em Escalabilidade, vão trazer a Bauru uma palestra com o tema: como se tornar um vendedor de alta performance e escalar seu negócio em 2026.

O evento vai acontecer no dia 10 de fevereiro e promete fazer do ano de 2026 um ano incrível e com resultados.

Divulgação

A palestra é direcionada para quem é empresário/epreendedor; gestou ou líder, vendedor, e para quem quer ter resultados. As inscrições são gratuitas.

INFORMAÇÕES:

10/02

18h30 às 21h

Alameda Hall

A Inscrição é GRATUITA, mas são POUQUÍSSIMAS vagas!

Inscreva-se agora mesmo clicando no link abaixo

https://vendedor-de-elite-bauru.lovable.app/?ref=MESCLA