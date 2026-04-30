Tauste Supermercados inicia promoção “Seleção Premiada Tauste” Clientes concorrem a 661 prêmios, com sorteios semanais por loja e um grande prêmio final de R$ 100 mil

Promoção “Seleção Premiada Tauste”

O Tauste Supermercados inicia nesta sexta-feira, 24 de abril, a Promoção “Seleção Premiada Tauste”, uma campanha que transforma as compras do dia a dia em novas chances de ganhar. A ação contempla clientes das lojas de Marília, Bauru, Sorocaba, Jundiaí, São José dos Campos, Campinas e Taubaté.

Ao todo, serão distribuídos 661 prêmios durante a campanha. Entre eles estão 330 vale-compras de R$ 500,00, 110 assistentes virtuais Alexa, 110 caixas de som JBL, 110 prêmios equivalentes a TVs, entregues em certificados em barras de ouro no valor de R$ 3.600,00 cada, além do grande prêmio final: um certificado em barras de ouro no valor de R$ 100.000,00.

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A dinâmica da promoção foi pensada para ampliar as oportunidades de participação. Serão realizados sorteios semanais por loja, aumentando as chances dos clientes em cada cidade, além de um sorteio final com participantes de toda a rede.

A cada R$ 70,00 em compras, o cliente recebe um número da sorte para concorrer. As compras podem ser feitas nas lojas físicas, pelo Tauste Delivery ou no Restaurante e Pizzaria La Dirna. Quem realizar o pagamento via Pix ou pelo Tauste Pay recebe números da sorte em dobro no momento da compra.

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Para participar, é necessário estar cadastrado no Clube Tauste e informar o CPF no ato da compra. Os números da sorte são gerados automaticamente e podem ser consultados no site oficial da campanha.

O período de participação vai de 24 de abril a 29 de junho de 2026, com sorteios realizados com base nas extrações da Loteria Federal. Os contemplados serão divulgados no site oficial e nos canais de comunicação do Tauste em até cinco dias úteis após cada apuração.

A promoção é autorizada e auditada pela Secretaria de Prêmios e Apostas, SPA/ME – Certificado nº 04.048997/2026. Acesse o regulamento completo no site ou vá ao SAT — Serviço de Atendimento Tauste de todas as lojas, para saber mais.