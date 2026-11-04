BID 2026 reúne líderes e especialistas em tecnologia, inovação e negócios em Bauru Evento será realizado nos dias 11 e 12 de novembro, no Alameda, e deve receber cerca de 1.200 participantes para discutir inteligência artificial, gestão, pessoas e tendências do mercado

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Bauru recebe, nos dias 11 e 12 de novembro, a 6ª edição do BID (Business Innovation Day), considerado o maior evento de tecnologia, inovação e negócios de Bauru e região. A programação será realizada no Alameda e deve reunir cerca de 1.200 participantes em dois dias de conteúdo, conexões e experiências voltadas ao desenvolvimento empresarial.

Com o tema “A nova atmosfera dos negócios: IA, pessoas e conexões em um mercado em constante movimento”, o BID 2026 propõe uma discussão sobre os desafios que já fazem parte da rotina das empresas, especialmente diante dos avanços da inteligência artificial, das transformações nos modelos de trabalho e da busca por eficiência e resultados.

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Após cinco edições, o evento apresenta uma curadoria baseada em quatro pilares: Negócios, Pessoas, IA e Conexões. A proposta é aproximar o público de profissionais que estão diretamente envolvidos nas decisões estratégicas de empresas e organizações.

Inteligência artificial e gestão no centro dos debates

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A programação reúne empresários, executivos, fundadores de empresas, conselheiros e lideranças que enfrentam diariamente os desafios da transformação digital e da gestão de pessoas.

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Entre os nomes previstos para a edição de 2026 estão Guga Stocco, referência em inovação, tecnologia, empreendedorismo e novos modelos de negócios, e Borja Castelar, ex-diretor do LinkedIn e autor do livro “Human Skills + IA”.

O evento também contará com painéis com executivos de organizações como Sicredi e Xerox do Brasil, além de representantes de grandes empresas nacionais e regionais.

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A proposta é discutir como a inteligência artificial e as novas tecnologias podem ser incorporadas às estratégias empresariais sem deixar de lado o papel das pessoas, da liderança e das relações profissionais.

A curadoria prioriza experiências práticas e profissionais que participam de decisões relevantes, conduzem equipes e respondem por resultados. A intenção é apresentar situações reais do mercado, em vez de fórmulas prontas ou tendências desconectadas da rotina das empresas.

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Inovação e oportunidades no interior paulista

Criado para mostrar que os grandes movimentos de inovação e negócios também acontecem no interior, o BID reúne empresários, executivos, profissionais, startups, investidores e organizações de diferentes segmentos.

A iniciativa busca ampliar o acesso ao conhecimento, estimular conexões estratégicas e aproximar empresas de novas oportunidades de desenvolvimento.

Na edição de 2026, o evento reforça a proposta de discutir como as mudanças tecnológicas e os novos modelos de gestão impactam empresas, carreiras, equipes e decisões.

A expectativa é que os participantes encontrem experiências e perspectivas capazes de contribuir para os desafios atuais do mercado e para a construção de novas oportunidades de negócios.

Serviço

BID 2026 – Business Innovation Day