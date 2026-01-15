Bloco Gostoso realiza 2ª edição com trio elétrico e Ara Ketu no Hangar do Aeroclube em Bauru
Evento acontecerá no dia 31 de janeiro; ingressos estão disponíveis
Bauru entra no clima do Carnaval no dia 31 de janeiro, com a realização da segunda edição do Bloco Gostoso, que promete movimentar o Hangar do Aeroclube a partir das 16h, com trio elétrico, grandes atrações e muita animação.
A principal atração do evento será o Ara Ketu, tradicional banda de Salvador criada em 1980 e um dos maiores nomes do axé music no Brasil. No repertório, sucessos consagrados como “Mal Acostumada” e “Ara Ketu Bom Demais” prometem colocar os foliões para dançar e cantar do início ao fim.
Além do Ara Ketu, o Bloco Gostoso contará com os shows de Blá Blá e B2C, garantindo diversidade musical e clima de festa para o público de Bauru e região.
Os ingressos com abadá estão à venda pelo site www.fastingressos.com.br. Também é possível adquirir entradas sem taxa com promoters (lista disponível no Instagram @mesclaeventos) e em diversos pontos físicos da cidade. O valor solidário do primeiro lote é de R$ 150, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.
O evento é uma realização do Gostoso Botequim, Boteco Paparico, Mescla Eventos e Agência Dayz, e conta com o apoio da RECORD Paulista, reforçando o compromisso da emissora com a valorização da cultura, do entretenimento e dos grandes eventos regionais.
SERVIÇO
Data: 31 de janeiro (sábado)
Horário: a partir das 16h
Local: Hangar do Aeroclube
Endereço: Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 19-120 – Bauru/SP
Contato: (14) 99897-9736