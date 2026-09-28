Brasil é vice-campeão mundial de balonismo em competição na Polônia Equipe brasileira ficou em segundo lugar na classificação por nações, atrás apenas da Suíça; quatro pilotos representaram o país

Foto: Divulgação

O Brasil terminou em segundo lugar na classificação por nações do Mundial de Balonismo, realizado em Krosno, na Polônia. A equipe brasileira de Boituva, no interior de SP, ficou atrás apenas da Suíça na média de pontos da competição.

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O time foi formado pelos pilotos Fábio Passos, João Vitor Justo, Caio Avelino e Markus Kalousdian. O resultado colocou o Brasil entre os países de destaque no campeonato mundial da modalidade.

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A classificação foi definida pela média de pontos obtidos pelos representantes de cada país ao longo das provas. A regularidade dos pilotos brasileiros foi determinante para a conquista da segunda colocação.

Além do desempenho individual, a competição exigiu dos participantes precisão nas manobras, estratégia e domínio das condições de voo.

Com o vice-campeonato, o Brasil encerrou sua participação em Krosno com a medalha de prata na classificação geral entre as nações.