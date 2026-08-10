Camarotes ganham espaço nos festivais e público busca mais conforto além dos shows Pesquisa mostra que 71,6% dos frequentadores optam por setores exclusivos; estrutura, gastronomia, vista privilegiada e facilidade de acesso estão entre os principais atrativos

Foto: Divulgação

O público que frequenta grandes festivais de música no Brasil está cada vez mais interessado na experiência oferecida além do palco. Se antes a escolha do ingresso era determinada principalmente pelo artista ou pelo line-up, fatores como conforto, gastronomia, acesso e estrutura dos camarotes também passaram a pesar na decisão.

Uma pesquisa de mercado mostra que 71,6% dos entrevistados frequentam camarotes em eventos e 46% afirmam preferir esse tipo de experiência quando estão acompanhados da família. Entre os participantes, 54% são moradores do estado de São Paulo.

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Entre os itens mais valorizados estão o open bar e o open food, citados por quase 67% dos entrevistados, além da possibilidade de assistir aos shows de uma área com vista privilegiada. A facilidade para entrar e sair do evento, a proximidade com o estacionamento e o acesso a diferentes espaços do festival também aparecem entre os motivos para a escolha.

Para Herculano Neto, CEO da NLN Eventos, empresa responsável pela realização do Rodeio Itu Festival, a mudança reflete uma transformação no comportamento do público.

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“As pessoas têm preferido muito mais a experiência que envolve o festival. O artista é, sim, um grande atrativo, mas o conforto, o fácil acesso ao local e às comidas e bebidas fazem parte do conjunto que chama a atenção de quem vai ao evento. É uma mudança de comportamento que acompanho há anos e que só tende a crescer”, afirma.

O ator Christian Hilário, de 47 anos, é um dos consumidores que passaram a priorizar os setores exclusivos. Morador de Itu, ele conta que experimentou um camarote pela primeira vez há cerca de dez anos e, desde então, passou a escolher esse tipo de espaço nos eventos que frequenta.

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Para ele, além da estrutura, a possibilidade de dividir a experiência com amigos e familiares é um dos principais diferenciais.

“Encontrá-los lá ou já marcar antes para ir com eles é muito melhor. Dá para conversar sobre a estrutura, o show, curtir o pré e o pós, e a experiência se torna ainda melhor. Costumo dizer que camarote é igual a viagem: o objetivo é curtir e vivenciar da melhor maneira possível a experiência”, diz.

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A busca por diferentes experiências também está presente na edição de 2026 do Rodeio Itu Festival, que comemora duas décadas de realização.

O evento terá opções de acesso que vão da pista ao Camarote Backstage, permitindo que o público escolha o setor de acordo com o tipo de experiência que deseja ter durante os shows.

A pista terá entrada gratuita no primeiro dia, quando se apresentam Sorriso Maroto e Guilherme & Santiago. Já os setores premium oferecem benefícios como bares e banheiros exclusivos, áreas próximas ao palco, espaços gastronômicos, open bar e acesso a diferentes ambientes do festival.

“Os festivais passaram a reunir pessoas com diferentes expectativas, e o importante é oferecer um recinto ainda melhor, com alternativas para que cada visitante possa escolher a experiência que faz mais sentido para ele, sem que isso altere a essência do evento, que continua sendo a música, as provas e o encontro entre as pessoas”, destaca Herculano Neto.

CONFIRA AS OPÇÕES DE ACESSO

Pista

Conta com praça de alimentação coberta, área de exposição, brinquedos, jogos e palco secundário, com atrações antes e depois dos shows principais. A entrada será gratuita no primeiro dia.

Pista Premium

Área próxima ao palco principal, com visão privilegiada dos artistas, além de bares e banheiros exclusivos.

Camarote Único

Oferece hall de entrada, praça gastronômica, banheiros exclusivos, visão privilegiada da arena e programação especial, com palco próprio e after shows.

Camarote Único + Pista Premium

Permite circular entre a Pista Premium durante os shows e a estrutura exclusiva do Camarote Único.

Camarote Prime — Open Bar

Espaço com estrutura ampla, open bar, visão privilegiada e acesso às áreas de Pista Premium e Camarote Único.

Camarote Backstage — Open Bar Super Premium & Open Food

Localizado ao lado do palco principal, oferece serviço de gastronomia e bebidas super premium, além de acesso livre às demais áreas do festival.

ATRAÇÕES

4 de setembro — Pista gratuita: Sorriso Maroto + Guilherme & Santiago

5 de setembro: Natanzinho Lima + Matheus & Kauan

6 de setembro — véspera de feriado: Luan Santana + Pedro Sampaio

11 de setembro: Gusttavo Lima + João Bosco & Vinícius

12 de setembro: Zé Neto & Cristiano + Dennis DJ

INGRESSOS

Os ingressos estão disponíveis pelo site de vendas www.q2ingressos.com.br.

SERVIÇO

Rodeio Itu Festival 2026

Site: www.rodeioitu.com.br

Redes sociais: @rodeioitu — TikTok, Instagram, Facebook e YouTube

Contato: (11) 2429-1414 | (11) 98163-4820 (WhatsApp)