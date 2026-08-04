Caminhadas Unimeds Paulistas vão reunir mais de 28 mil pessoas em quase 40 cidades de São Paulo Evento inédito acontece no dia 30 de agosto, com participação gratuita, incentivo à prática de atividade física e arrecadação de doações para entidades beneficentes

Foto: Divulgação

A promoção da saúde e da qualidade de vida vai ganhar um reforço em todo o estado de São Paulo no próximo dia 30 de agosto. A Unimed Fesp, em parceria com as Federações Intrafederativas e o Instituto Unimed Federação SP, realiza a primeira edição das Caminhadas Unimeds Paulistas, iniciativa que reunirá, simultaneamente, quase 40 municípios em um grande movimento estadual de incentivo à prática de atividade física.

A expectativa é mobilizar mais de 28 mil participantes, entre moradores, médicos cooperados e colaboradores do Sistema Unimed. O evento será gratuito, aberto ao público e não será necessário ser cliente da Unimed para participar.

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Além do incentivo aos hábitos saudáveis, a ação também terá um forte caráter social. Para se inscrever, os participantes deverão doar um item que será destinado a entidades beneficentes apoiadas pelo Instituto Unimed Federação SP.

Para o presidente da Unimed Fesp, Dr. Arnaldo Passafini Neto, a proposta é ampliar o impacto das iniciativas de promoção da saúde já desenvolvidas pelas cooperativas em diferentes regiões do estado.

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“Decidimos aliar nossa vocação pela saúde com a capilaridade do Sistema Unimed no estado de São Paulo. Ao reunir em uma mesma data as caminhadas feitas pelas Unimeds em âmbito municipal, ampliamos o impacto pela adoção de hábitos saudáveis”, destaca.

Movimento estadual pela saúde

As Caminhadas Unimeds Paulistas fazem parte do movimento nacional Mude 1 Hábito, campanha da Unimed que incentiva pequenas mudanças na rotina para promover mais saúde e qualidade de vida.

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A proposta é transformar ações que já aconteciam de forma isolada em um único grande evento estadual, fortalecendo a integração entre as cooperativas e ampliando o alcance da mensagem sobre prevenção e bem-estar.

Além de estimular a prática regular de exercícios físicos, a iniciativa reforça o compromisso da Unimed com a comunidade e os princípios do cooperativismo médico.

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As caminhadas serão realizadas em Adamantina, Andradina, Araçatuba, Araras, Assis, Avaré, Bauru, Bebedouro, Birigui, Botucatu, Caçapava, Catanduva, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Itu, Itapeva, Itapetininga, Jaú, Lençóis Paulista, Lins, Marília, Monte Alto, Olímpia, Orlândia, Ourinhos, Penápolis, Presidente Prudente, Santos, São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal, Sorocaba, Tatuí, Taubaté e Tupã.

Serviço

Caminhadas Unimeds Paulistas

Data: 30 de agosto de 2026

Inscrições: abertura no segundo semestre de 2026

Site: www.caminhadasunimedspaulistas.com.br