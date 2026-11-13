Campanha da CDHU oferece renegociação de dívidas habitacionais sem entrada em Itapetininga Atendimento será realizado nos dias 16 e 17 de novembro; mutuários poderão regularizar parcelas atrasadas e avaliar condições para reduzir o saldo devedor e adequar prestações à renda familiar

Moradores de Itapetininga que possuem financiamento habitacional pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) poderão renegociar dívidas e regularizar pendências sem a necessidade de pagamento de entrada. A oportunidade faz parte da campanha Casa em Dia, que será realizada nos dias 16 e 17 de novembro, das 10h às 17h, no Auditório Municipal Alcides Rossi, anexo ao Paço Municipal, no Jardim Marabá.

A iniciativa é voltada aos mutuários com contratos habitacionais ativos e contempla tanto famílias com parcelas em atraso quanto aquelas que estão com os pagamentos em dia, mas desejam conhecer outras possibilidades para o financiamento.

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Durante o atendimento, a CDHU fará uma análise individualizada de cada contrato para apresentar as alternativas disponíveis. Dependendo da situação, a negociação poderá permitir a redução do saldo devedor, a adequação do valor das prestações à renda familiar e a fixação das parcelas até o fim do financiamento.

A proposta é facilitar a regularização dos contratos habitacionais e oferecer condições de pagamento mais compatíveis com a realidade financeira das famílias. A simulação permite que o mutuário conheça as possibilidades antes de decidir pela formalização da renegociação.

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A campanha é promovida pela CDHU, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, e conta com o apoio da Prefeitura de Itapetininga, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Como participar

Para consultar as condições e realizar a simulação, os mutuários devem procurar os canais de atendimento da CDHU e apresentar os seguintes documentos:

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RG e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Três últimos holerites ou comprovantes de renda;

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Dependendo da situação, também poderá ser solicitada a declaração de benefício do INSS e outros documentos complementares.

O atendimento pode ser realizado nas unidades regionais da Companhia ou durante a passagem da unidade itinerante CDHU Móvel pelos municípios paulistas.

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Mais informações sobre os postos de atendimento e a programação da unidade móvel estão disponíveis no site da CDHU.

Os mutuários também podem entrar em contato com a Central Alô CDHU pelo telefone 0800 000 2348 ou consultar as informações sobre a campanha Casa em Dia no portal da Companhia.