Campanha promove ação de conscientização para preservar o Rio Tietê em Cambaratiba Evento será realizado em outubro e vai incentivar moradores e visitantes a descartar resíduos de forma correta

Foto: Arquivo/Divulgação

Cambaratiba, no interior de São Paulo, recebe no dia 10 de outubro de 2026 uma ação de conscientização ambiental voltada à preservação do Rio Tietê. Com o tema “Juntos por um Tietê mais limpo”, a iniciativa será realizada no Condomínio São José.

A campanha “Mantenha o Rio Tietê Limpo” tem como objetivo conscientizar moradores e visitantes sobre a importância da preservação do rio e do descarte correto de resíduos.

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A proposta é estimular a participação da comunidade na conservação do Rio Tietê e de seu entorno, destacando que atitudes simples no dia a dia podem ajudar a reduzir a quantidade de lixo descartado de forma irregular e contribuir para a preservação do meio ambiente.

Serviço

Campanha “Mantenha o Rio Tietê Limpo”

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Data: 10 de outubro de 2026

Local: Condomínio São José – Cambaratiba (SP)

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Tema: “Juntos por um Tietê mais limpo”

Informações: (14) 99667-8717