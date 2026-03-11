Cãominhada chega à sua 4ª edição neste domingo em São Roque Evento gratuito começa às 8h da manhã

Será realizada neste domingo, dia 15 de março, a 4ª edição da Cãominhada em São Roque. A concentração está prevista para as 8h, no Recanto da Cascata. A caminhada de cerca de 1km de distância tem um trajeto tranquilo. O evento gratuito contará com a apresentação do DJ Willian Costa e uma apresentação especial do Canil da GCM da cidade.

O percurso começa no Recanto da Cascata. Os participantes e seus cães passarão pela Rua 16 de Agosto, chegarão até a frente do Grêmio União Sanroquense e retornarão ao ponto inicial. Lembrando que, para garantir a segurança de todos, os cães devem estar com coleira, e os animais de grande porte devem utilizar focinheira durante toda a caminhada.

A diversão fica garantida com a distribuição de algodão-doce e pipoca, interação com personagens infantis e Carinha Pintada. A Divisão de Zoonoses também estará no local promovendo vacinação antirrábica e também uma feira de adoção, com cãezinhos que precisam de um lar cheio de amor.

Além disso, a ação traz um brinde especial: as primeiras 300 pessoas que chegarem ao evento receberão uma camiseta exclusiva da atração, em tamanhos adulto ou infantil (as camisetas contam com quantidades limitadas de tamanhos).

Segundo os organizadores a Cãominhada é uma iniciativa que une lazer, responsabilidade e carinho pelos animais.