Noroeste estreia no Brasileirão e lança o manto inspirado na cidade Terceira camisa carrega símbolos de Bauru e marca novo capítulo na trajetória do clube

O Esporte Clube Noroeste estreia neste sábado, dia 4 de abril, no Campeonato Brasileiro da Série D, marcando o retorno do clube às competições nacionais após mais de uma década. A última participação havia sido em 2008, quando disputou a Série C, antes da criação do atual formato da quarta divisão.

Noroeste estreia e lança nova camisa

A estreia será diante do Sampaio Corrêa, em Saquarema, no Rio de Janeiro, às 19h, no Estádio Lourival Gomes de Almeida, o Lourivaldão. Fora de casa, o time inicia um novo ciclo carregando a força de uma trajetória marcada por resistência e identidade.

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Noroeste estreia na Série D

O retorno ao cenário nacional também marca o lançamento da 3ª camisa do clube, um uniforme que traduz a conexão entre história, cidade e torcedor. Mais do que um novo manto, a peça surge como símbolo desse momento de retomada e tem o objetivo de realçar o sentimento de pertencimento com o clube e com a cidade.

O torcedor terá o primeiro contato com o uniforme no dia 11 de abril, às 18h, no Estádio Alfredo de Castilho, no confronto contra o XV de Piracicaba, pela segunda rodada da Série D. Será a estreia da camisa diante da torcida, no palco onde a história do clube é vivida de perto.

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Para o Presidente da SAF, Reinaldo Mandaliti, a camisa foi pensada como símbolo da necessidade de positivismo e união do bauruense, de destacar as coisas boas, as pessoas e a história.

_“É impossível pensar Bauru sem Noroeste e Noroeste sem Bauru. Somos uma coisa só”,_ destaca.

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O manto foi concebido como um elo entre passado, presente e futuro.

Essa conexão se materializa nos elementos do uniforme.

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As linhas da Concha Acústica do Parque Vitória Régia, projetada pelo arquiteto Jurandyr Bueno Filho, é um dos destaques visuais, reconhecida pelo palco flutuante e pela inspiração nos teatros gregos.

A expressão “Cidade Sem Limites” reforça o crescimento urbano e econômico de Bauru, impulsionado pela ferrovia, origem do próprio clube, fundado por ferroviários liderados pelo engenheiro Carlos Gomes Nogueira.

Referências afetivas também estão presentes, como o trecho do hino “Bauru com emoção” e a frase “Eu amo Bauru”, que reforçam o vínculo entre clube e cidade.

A camisa busca provocar identificação imediata no torcedor, traduzindo, de forma simbólica, o sentimento de pertencimento.

O lançamento acompanha um momento de reposicionamento do clube. O retorno à Série D representa não apenas uma nova disputa, mas a reafirmação de um projeto de futuro que recoloca o Noroeste no cenário nacional, mais forte e conectado com sua torcida.

Para a diretoria da SAF, o momento é de planejamento focado nos próximos anos, fortalecer a conexão com o torcedor, mas, sobretudo, viabilizar os planos de estruturação e melhorias que vem sendo implementadas desde 2024.

Neste sábado, o time inicia sua caminhada. No sábado seguinte, em casa, apresenta não apenas um novo uniforme, mas um símbolo dessa nova fase.

PONTOS DE VENDA OFICIAIS

- Auto Posto Bola Branca 1 – Av. Getúlio Vargas, 5-20

- Auto Posto Bola Branca 4 – Av. Nações Unidas, 28-75

- Auto Posto Bola Branca 6 – R. Wenceslau Braz, 11-75

- Auto Posto Contorno 13 – Av. Alfredo Maia, 3-98

- Auto Posto Aviação LK20 – Av. Dr. Mário Oliveira Mattosinhos, 1-30

- AP Aeroporto LK21 – Rua Octavio Pinheiro Brizola, 23

- Petro Nações LK22 – Av. Nações Unidas, 17-50

- Arena Esportes – Av. Getúlio Vargas, 4-07

- Globo Sports – R. Azarias Leite, Quadra 8-15 – Centro

- Loja Oficial do Noroeste – Estádio Alfredo de Castilho (funcionamento apenas em dias de jogo)