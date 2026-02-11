Capela do Alto vai ganhar nova unidade hospitalar Referência em saúde mental, o espaço será inaugurado no dia 12 de fevereiro e trará impacto social e econômico para toda a região

A cidade de Capela do Alto, na região de Sorocaba, vai reeber no dia 12 de fevereiro (quarta-feira), a inauguração do Hospital Saúde Premium, uma unidade especializada em saúde mental que amplia e fortalece a rede de cuidados na região.

Publicidade 1 / 6 Google News

Facebook

X (Twitter)

WhatsApp

Link de compartilhamento Hospital em Capela do Alto Espaço é referência em saúde mental

O hospital foi projetado para oferecer atendimento integral, humanizado e de excelência, voltado a diferentes demandas, como depressão, compulsões, dependência química e outros transtornos relacionados à saúde mental.

‌



O novo hospital – localizado na Estrada Municipal João Moreira, n° 100, bairro Ribeirão -- integra um complexo de saúde já em funcionamento na cidade, que atualmente atende 60 pacientes e conta com 60 colaboradores de diversas especialidades.

Com área de 18.000 m², uma estrutura cuidadosamente planejada para promover bem-estar e tranquilidade, o espaço oferece ambientes internos e externos para terapias e convivência. Após a recente modernização e ampliação, a capacidade de atendimento passou a 85 pacientes, com novos leitos, unidade de terapia intensiva, alas específicas, salas de enfermagem e espaços voltados a diferentes modalidades de tratamento.

‌



A unidade conta com uma cozinha própria, onde são preparadas refeições balanceadas, sob supervisão nutricional, garantindo alimentação saudável durante todo o tratamento. Entre as terapias atualmente oferecidas, estão: neuropsicologia, psicologia, psiquiatria, arteterapia, yoga, além de práticas esportivas, como futebol, funcional, musculação e atletismo, voltadas ao fortalecimento físico e emocional dos pacientes.

No futuro, o hospital expandirá, ainda mais, suas atividades, incluindo pilates, natação, hidroginástica, beach tennis, basquete e vôlei, oferecendo novas oportunidades de bem-estar, socialização e qualidade de vida.

‌



Davi Tomasi, psicólogo, diretor financeiro e comercial, e Arine Tomasi, administradora de empresas e diretora administrativa, ambos fundadores do Grupo Saúde Premium, destacam a importância da nova unidade. “Além de ampliar o acolhimento de pacientes e suas famílias, a proposta é contribuir com o desenvolvimento social e econômico de Capela do Alto e região, gerando empregos e fortalecendo parcerias estratégicas. O hospital oferece uma estrutura completa, moderna e humanizada, capaz de atender pacientes em todas as fases do tratamento, diante do cenário de aumento dos casos relacionados à saúde mental”, destaca Davi.

“Nosso olhar está voltado ao cuidado integral. Queremos sempre ser referência em qualidade técnica, mas também em humanização, fortalecendo os vínculos com pacientes, famílias e com a sociedade”, afirma Arine.

‌



Projetos sociais e compromisso comunitário

O Hospital Saúde Premium mantém, ainda, importantes iniciativas sociais que reforçam seu vínculo com Capela do Alto e região:

• Pequenos Gigantes – Programa que oferece acompanhamento psicológico gratuito a crianças em situação de vulnerabilidade. Atualmente, são realizados cerca de 40 atendimentos por mês, em parceria com o Município de Capela do Alto, com foco no fortalecimento da saúde emocional infantil e no suporte às famílias.

• Vidas que Inspiram 60+ – Projeto voltado à população idosa, desenvolvido em parceria com o Conselho do Idoso do município, que promove palestras quinzenais e atividades voltadas ao envelhecimento saudável e ativo.

• Aurora – Iniciativa voltada ao empoderamento feminino, realizada em parceria com a Prefeitura de Capela do Alto. O projeto oferece encontros mensais, com palestras e dinâmicas psicológicas voltadas às mulheres atendidas pelo município, promovendo fortalecimento emocional, autoestima e qualidade de vida.

“Esses projetos fazem parte da nossa missão: cuidar de pessoas em todas as fases da vida, estendendo nosso trabalho para além das paredes do hospital e alcançando diretamente a comunidade”, completa Arine.

SERVIÇO

Para conhecer melhor o novo hospital, acesse:

hospitalsaudepremium.com.br

Redes sociais: @hsp_premium

Telefone: (15) 3500-6059

WhatsApp: (15) 98146-3449 / (15) 98185-4404